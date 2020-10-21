走了超過30年的巷子居然被封 烏日居民打爆1999

烏日區中山路二段435號旁的巷子，原本是通行超過30年的現有巷道，一個多月前卻被鄰近住戶擅自封路，用花盆、角鐵、水泥磚等物做成路障，並用紅漆寫上「私人土地」，從此不讓人過。（記者何宗翰攝）

2020/10/21 15:09

〔記者何宗翰／台中報導〕台中烏日區中山路二段435號旁的巷子，原本是通行超過30年的現有巷道，由烏日區公所養護，鋪設柏油、施作側溝，地面上還繪有「慢」的警示字樣，一個多月前卻被鄰近住戶擅自封路，用花盆、角鐵、水泥磚等物將路封起來，並用紅漆寫上「私人土地」，從此不讓人過。市議員吳瓊華今天舉辦會勘，認定巷子為既成巷路，要求住戶限期拆除路障。

湖日里長楊來成表示，他家住在這裡好幾代，小時候就常從這條巷子進出，最少將近40年了，一個多月前突然圍起來，也沒有人來鑑界，居民出入不方便、消防車也進不來，大家猛打1999，很多單位都來查看，但旁邊住戶就執意要封，拒絕跟別人溝通，路障也跟著越圍越出來。

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今天會勘後，都發局認定435號旁的巷子領有68建都營使字第2987號使用執照，為既成巷路，應供通行使用；建設局也認為，這條巷子為現有巷道，且已通行超過30年以上，應該將路障清除，恢復公共通行使用。結論公告14天後，若行為人仍未拆除，將由烏日區公所派請廠商，會同警察局協助拆除。

吳瓊華表示，路障圍起來後，居民曾請派出所來處理，但因土地所有權人認定有爭議，無法處理，因此決定邀集相關單位進行會勘；感謝地政局、都發局把地目查清，既然已經是3、40年的路了，不管地是誰的，都要供公共通行，應該立即恢復原貌。

烏日區中山路二段435號旁的巷子，原本是通行超過30年的現有巷道，一個多月前卻被鄰近住戶擅自封路，用花盆、角鐵、水泥磚等物做成路障，並用紅漆寫上「私人土地」，從此不讓人過。（記者何宗翰攝）

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