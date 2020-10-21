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    熱銷嬰兒地墊塑化劑超標 中市府允抽查

    熱銷嬰兒地墊塑化劑超標，中市議員林德宇促把關，經發局允全面抽查。（記者蘇孟娟翻攝）

    熱銷嬰兒地墊塑化劑超標，中市議員林德宇促把關，經發局允全面抽查。（記者蘇孟娟翻攝）

    2020/10/21 15:20

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕熱銷嬰兒地墊昨遭立委揭塑化劑超標數百倍，訊息讓媽媽們心驚，台中市議員林德宇今在議會質詢中表示，塑膠地墊目前不需經檢驗即可上市，他要求市府經發局全面抽查台中市面上所販售的塑膠地墊相關產品，確保民眾使用安全； 經發局長張峯源則允諾會辦理。

    林德宇指出，昨日立委林淑芬召開記者會，爆料知名兩款塑膠地毯塑化劑含量都超標300倍以上，但此類商品卻不是法定強制檢驗項目，目前不需經過檢驗即可上市，也不需標示塑化劑含量，令人擔心各種幼兒用地墊、運動地墊、巧拼等類似產品是否也含有超量塑化劑。

    林德宇說，他接獲不少媽媽表達憂心，但又無從判斷購買產品安全性，無所適從；他說，抽查商品標示是否有不實或不完整是經發局商業科的業務之一，因塑膠地墊相關產品目前在法制上還不健全，不需經過檢驗，但林淑芬委員已要求標檢局對此類產品進行市購調查，他要求經發局也對台中市面上的塑膠地墊、運動地墊進行全面抽查，檢視相關產品的標示是否齊全，讓地方媽媽安心。

    經發局長張峯源指出，依照商品標示法，今年截至9月已抽查2632件，包括藥品、化妝品、食品、農產品、環境用藥還有一般的商品等，其中573件不合格，過去本來就會針對時事作商品稽查，允諾會對此議題辦理相關業務。

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