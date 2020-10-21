北市動物園馬來貘個個大不同 「貘豆」怕冷拒下水

台灣入秋後對馬來貘寶寶「貘豆」來說實在有點太冷了。（台北市立動物園提供）

2020/10/21 14:17

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園內繁殖的馬來貘個體，包括「貘莉」、「貘芳」、「貘樹」、以及最近才出生的「貘豆」，保育員觀察，每隻個性都有自己獨特地方，像是近來天氣入秋轉涼，相較於舅舅「貘樹」小時候，「貘豆」就比較不喜歡下水，只有在媽媽的帶領之下，才願意到戶外活動場練習游泳。

馬來貘是獨居型動物，棲息於東南亞的熱帶雨林，黑白相間、奇特的外型及龐大身軀，讓人印象深刻。園方指出，「貘豆」出生於9月13日，媽媽「貘芳」雖然是第一次生產，母性卻十分的堅強，看到保育員想幫寶寶測量體重或體長時，都會不斷的發出警告聲來威嚇保育員，寶寶大便了，就算隔著欄杆，「貘芳」也會想盡辦法把寶寶的大便吃掉，這在野外是隱藏寶寶位置的重要工作之一。

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園方表示，外婆「馬雅」照顧「貘樹」時，也有類似行為，但「貘樹」從小並沒有培養好習慣，總會把後腳泡在喝水盆或是裝水的容器裡始大便，使得媽媽就算想要吃也吃不到，讓保育員照顧時，把飲水盆換成水桶等比較高的裝水容器，才能讓「貘樹」不要再把大便拉進要喝水的水盆中。

「貘樹」和「貘豆」學游泳的情況也有很大的差別，園方指出，出生季節不同的關係，5月份出生「貘樹」體重約8420公克，非常喜歡玩水，學游泳也快；「貘豆」則在9月出生、體重5190公克，是目前園內繁殖個體中最輕的，目前體重來到24.3公斤，台灣入秋後對馬來貘寶寶有點冷，「貘豆」不喜歡下水，只在媽媽帶領下，才願意到戶外活動場練習游泳。

園方表示，最近天氣變化大，保育員怕「貘豆」受涼，會評估當天的天氣以及「貘豆」的身體狀況之後，才會讓「貘芳」和「貘豆」到戶外活動，想要看到馬來貘寶寶的民眾們，可以在天氣回暖時，到熱帶雨林區走走碰碰運氣。

「貘豆」：媽咪_今天感覺好冷哦！可以不要下水嗎？（台北市立動物園提供）

5月份出生的「貘樹」非常喜歡玩水。（台北市立動物園提供）

馬來貘外婆「馬雅」和舅舅「貘樹」小時候。（台北市立動物園提供）

保育員在「貘豆」練習完游泳後，趕快送上浴巾為牠擦拭身體。（台北市立動物園提供）

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