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    竹市公道五路變身綠蔭走廊 徐國勇讚林智堅︰典範級道路

    內政部長徐國勇（右）在市長林智堅陪同下視察，稱讚以人為本的公道五路是「台灣道路的典範及門面」。（市府提供）

    內政部長徐國勇（右）在市長林智堅陪同下視察，稱讚以人為本的公道五路是「台灣道路的典範及門面」。（市府提供）

    2020/10/21 13:13

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市公道五路是市區往來科學園區要道，更有國道1號交流道，是開車民眾抵達竹市必經「門面」，但過去沿線人行道路窄且障礙物多，市府爭取內政部6千萬經費改建，打造平整無障礙、植栽豐富、更有自行車道的「綠蔭走廊」。內政部長徐國勇今在市長林智堅陪同下視察，稱讚以人為本的公道五路是「台灣道路的典範及門面」，林智堅也感謝中央大力支持，攜手改善20年老舊步道，讓大家都能使用這條安全又美觀的道路。

    林智堅說，公道五路串聯新竹市東西區，鄰近高速公路交流道、清交大、園區，是繼光復路後，台灣第二條科技廊帶，沿線除有科技大廠，往西更可通到中油、台肥基地、及未來的AIOT產業聚落。但道路周邊人行步道狹窄難行、設施破損，因此爭取中央推出的前瞻基礎建設計畫，投入總經費6199萬元，改善道路品質、綠美化植栽、並將纜線地下化，讓環境更好，成為新竹市的門面與迎賓要道。

    「公道五不只是新竹的門面、更是台灣的門面！」徐國勇讚許林智堅施政團隊積極爭取經費，打造出這條「典範級」道路，像是設置汽機車停車彎，讓人車分流，並將管線地下化，讓人行道更好走、更美觀，是一條真正「以人為本」的道路。

    工務處表示，公道五路人行道過去老舊破損、動線不良、缺乏無障礙設施，排水溝更被管線佔據，市府便將過去超過20年的問題一併解決，一一排除1.6公里內50處障礙，例如移除消防栓、電線桿、變電箱，也解決管線、標誌牌雜亂現象。此外，在路邊停車格前後方，把人行空間從原來3.6公尺變成5.5公尺，不僅形成自然的避車灣，也有更多空間打造綠廊，擴大植栽帶增進喬木生長空間。

    竹市公道五路變身綠蔭走廊。（記者蔡彰盛攝）

    竹市公道五路變身綠蔭走廊。（記者蔡彰盛攝）

    竹市公道五路變身綠蔭走廊。（記者蔡彰盛攝）

    竹市公道五路變身綠蔭走廊。（記者蔡彰盛攝）

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