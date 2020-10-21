大雪山森林遊樂區35周年 10/26~11/01入園半票優惠

大雪山美麗的雲海和夕陽。（張雅琳攝，東勢林管處提供）

2020/10/21 12:59

〔記者歐素美／台中報導〕大雪山國家森林遊樂區滿35歲了！林務局東勢林區管理處為慶祝大雪山生日，10月26日將於大雪山遊客中心舉行大雪山35周年慶生活動及「翻轉吧大雪山」林業文史新書發表會，民眾於10月26日至11月1日到大雪山國家森林遊樂區，並享有半票優惠。

大雪山國家森林遊樂區成立於1985年，為慶祝大雪山國家森林遊樂區成立35週年，特別出版「翻轉吧大雪山」林業文史一書，內容匯集大雪山林業耆老的訪談內容，包括大雪山林業公司時期的路工隊、汽修隊老員工及大雪山示範林區管理處時期檢尺員、測繪工，以親身經歷述說大雪山早期林業公司的成立、解散一直到成立森林遊樂區的過往，藉由不同階層的觀點敘述，讓讀者透過不同角度了解林業政策由森林資源利用開發至保護森林資源、生態保育、林業永續經營的推展。

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此外，為慶祝大雪山國家森林遊樂區滿35歲，民眾於10月26日至11月1日入園，並享有半價優惠。

東勢林管處表示，現在的大雪山秋高氣爽、涼爽宜人，樹梢上點點紅葉稍來秋天的消息，浪漫的雲海及晚霞，讓人目不暇給，正是賞景的好時節，邀民眾一起上山，享受森林浴、體驗自然之美，共同歡慶大雪山35周年！

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