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    臉書一頁式廣告冒用商家賣贗品 何志偉點名徐國勇：若沒成效應下台

    民進黨立委何志偉今召開記者會，針對詐騙集團以一頁式廣告販賣仿冒保健食品，呼籲相關單位積極介入調查（記者彭琬馨攝）

    民進黨立委何志偉今召開記者會，針對詐騙集團以一頁式廣告販賣仿冒保健食品，呼籲相關單位積極介入調查（記者彭琬馨攝）

    2020/10/21 12:48

    〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委何志偉今召開「保健食品變詐騙食品」記者會，針對不肖業者以一頁式廣告吸引消費者，冒用知名商家商標販售詐騙保健食品，消費者遭騙後投訴無門一事，呼籲相關單位重視網路消費並追查源頭。何志偉直接點名內政部長徐國勇，嗆聲「吃個姑婆芋臉就腫成這樣，誰知道這些假的食品有無過敏物質」，他並要求相關單位盡速處理，若無法處理，徐國勇應下台負責。

    商家品牌代表林香蘭說，臉書廣告沒人在管，追查IP又遠在海外，結果就是懸而未決，消費者與商家都受害，甚至連代言的知名藝人陳美鳳都成為無辜受害者，臉書遭受害消費者灌爆。

    NCC代表林慧琳說，行政單位各自有權責分工，若是藥品食品詐騙，主管機關就是回到實體社會上的主政單位，警政署對此也已有許多作為；警政署刑事警察局副局長鄧學鑫則表示，被害人若無法聯絡上相關詐騙單位，應盡速提供警政署相關資訊，警政署將積極查處。

    何志偉今與陳情業者共同召開記者會指出，詐騙集團手法日益翻新，以「假明星、假商品、假客服」的方式讓消費者受騙上當，消費者經常收到商品後才發現是仿冒品，求助無門；何志偉表示，由於詐騙集團利用臉書一頁式廣告方式吸引消費者，但販售的都是詐騙食品，不僅求償無門，擔心消費者吃了來路不明食品也對身體有害。

    何志偉說，現行消保法有漏洞，導致詐騙業者無法無天，若網站設在境外、國內沒有商業登記，就無法可管；他也點名內政部長徐國勇表示，「國人要看到開罰成效，若沒用應下台」，否則這些詐騙集團、台灣國恥會一直存在，影響國人健康。

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