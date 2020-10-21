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    議員質疑外埔花博園區荒廢 農業局：明年4月辦蘭花展

    市議員質疑市府要荒廢外埔園區，農業局表示，明年四月蘭花展就在外埔園區舉行。（記者蘇金鳳攝）

    市議員質疑市府要荒廢外埔園區，農業局表示，明年四月蘭花展就在外埔園區舉行。（記者蘇金鳳攝）

    2020/10/21 12:37

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕花博結束後的外埔園區功能為何？中市議員施志昌強調，市府花了9億在外埔花博園區，但至今沒有看到其活化計劃，難道要任其荒廢，要求應作為地方發展的馬達。

    農業局長蔡精強宣佈，外埔花博園區原定規劃舉辦蘭花展，但因為疫情的的關係才延後，已確定明年四月要舉辦蘭花展，而且不可能再延，而外埔園區將會規劃智慧農業園區、發闢觀光工廠，發展農產品加工、推動休閒觀光產業發展，已經在OT委外廠商經營辦理中。

    市議員施志昌、林祈烽今天在市議會對外埔花博園區的發展提出質詢。

    施志昌表示，花博園區共有三處，葫蘆墩園區、后里馬場與森林園區以及外埔花博園區。而目前葫蘆墩園區、后里馬場與森林園區都已有規劃，但是外埔花博園區在市府的業務報告與施政計畫中卻隻字未提。花博落幕至今已經超過一年半，難道要任外埔花博園區持續荒廢？加上大安媽祖園區，甲安埔已經有加起來15億的建設淪為蚊子館！

    施志昌表示，外埔花博園區未來應該延續花博精神，作為農創園區，內容應該包含農業科技展示、研發、農業體驗與食農教育以及觀光發展等等。

    施志昌也表示，在規劃外埔園區時，應該把地方創生的概念納入，應該作為地方發展的「馬達」，從地方創生的概念著手，結合周邊發展觀光，並且在智慧農業方面也能幫助農民導入，食農教育方面也可以跟學校合作，將外埔花博園區的效益最大化！

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