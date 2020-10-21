中火促協金癌篩彰化3鄉鎮 920人疑罹癌

縣府今在中庭進行和美伸港線西3鄉鎮癌症篩檢抽獎活動，公佈中獎名單和篩出920人疑似個案。（記者張聰秋攝）

2020/10/21 12:28

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣和美鎮、伸港鄉、線西鄉緊台中火力發電廠，居民長期飽受中火排放廢氣危害，台中火力發電廠每年撥付1700萬元促協金回饋地方，彰化縣衛生局將這筆促協金用在4項癌症篩檢，今年共2萬689人次參與篩檢，結果有920人發現疑似癌症或癌前病變，疑似個案全部轉介醫院確診做治療，多數早期發現，治癒率高。

中火撥付促協金，縣府經由健康回饋機制為和美、伸港、線西3鄉鎮，免費進行子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌及口腔癌等4大癌症篩檢，去年發現疑似癌症或癌前病變個案1300人，今年篩出920人異常，比去年減少，今年接受癌症篩檢人數與去年相近。

請繼續往下閱讀...

為鼓勵民眾接受篩檢，只要完成1項癌症篩檢，除能獲得1張100元健康禮劵外，更能參加1200多項的當地農特產品及家電大獎抽獎活動，今天，縣長王惠美及律師的見證下，抽出多名幸運得主。

王惠美說，明年中火促協金進行癌症篩檢時間和對象均擴大，明年篩檢時間從原本1月到7月延長到9月，同時擴及沿海鹿港、福興、大城、芳苑等沿海鄉鎮，除目前現有3鄉鎮加上增加4鄉鎮，明年共7個鄉鎮可接受免費癌篩。

今年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）來襲，參加篩檢人數仍與去年相近，超過2萬人次，與衛生局及衛生所既寄發篩檢通知，更利用電話邀約的模式提醒民眾接受檢查，並與縣內醫療院所合作大量設篩檢站，讓民眾就近篩檢，避免路途太遠降低篩檢意願。

彰化縣長王惠美（中）今宣布明年中火促協金進行健康回饋機制的癌症篩檢鄉鎮，擴及全縣臨海全部鄉鎮。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法