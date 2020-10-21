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    停灌區域非水稻作物補償標準出爐 每公頃最高14萬受理至30日

    停灌區域非水稻作物補償標準出爐。（市府提供）

    停灌區域非水稻作物補償標準出爐。（市府提供）

    2020/10/21 12:22

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕因應56年來最嚴峻的缺水旱象，經濟部日前會銜農委會公告乾旱最嚴重的桃竹苗地區實施停灌，並宣佈停灌範圍內的水稻田每公頃補償14萬元，20日晚間再進一步公布大豆、地瓜、牧草、香蕉、芭樂、柑橘、蔬菜、茶等其他作物的補償標準。受理期間從21至30日，假日無休；同時為因應農民申請需要，原稻作停灌補償申請期限由26日一併展延至30日。

    新竹市政府表示，新竹市停灌區域非水稻作物，包含雜糧、葉菜類、果樹與花卉等作物，面積約35公頃，都可依照農委會公告補償標準及流程申請。符合標準的農民，按受理日期及準備相關文件向新竹工作站提出申請，勿讓自身權益受損，而其他作物標準由專業小組評估後認定。

    產發處表示，補償標準是經過連日來各類作物專家密集的調查評估作業，依停灌區域內之作物特性及受影響程度，考量作物生產成本、特定生產階段的後續產生損失及作物收成次數等因素所訂定，讓農民得到適當的補償，穩定農民生計。此外，倘農民因停灌導致償還農業專案貸款有困難者，本金償還期限可展延6個月，展延期間利息全數由政府補貼。

    竹市停灌水稻受影響面積為1068公頃，截至20日已有642人申請，總計13002筆土地。

    停灌區域非水稻作物補償標準出爐。（市府提供）

    停灌區域非水稻作物補償標準出爐。（市府提供）

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