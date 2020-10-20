金正恩夫人李雪主用漢語唱歌？ 事實查核：是中國歌手柏文

影音平台近日流傳「金正恩夫人李雪主唱漢語歌」的影片，觀看次數總計高達400萬，據台灣事實查核中心指出，演唱者是中國歌手柏文，網傳影片的標題是「錯誤」假消息。（圖擷取自臉書）

2020/10/20 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕影音平台近日流傳「金正恩夫人李雪主唱漢語歌」的影片，觀看次數總計高達400萬，據台灣事實查核中心指出，演唱者是中國歌手柏文，網傳影片的標題是「錯誤」假消息。

根據《TFC台灣事實查核中心》報導，「金正恩夫人李雪主唱渴望」的影片10月在社群平台流傳，標題為「朝鮮主席金正恩夫人用漢語演唱」，截至截稿時間，觀看次數已高達400萬；經查後發現，其實是中國歌手柏文2013年在《CCTV央視網》歌唱節目《天天把歌唱》的表演片段。

請繼續往下閱讀...

查核中心先以圖反搜，找到網傳影片與《CCTV央視網》歌唱節目《天天把歌唱》2013年9月12日的節目，原始唱歌片段出現在該集節目片段40分25秒至43分35秒，總長約3分鐘，而網傳影片是將原始畫面剪去部分片段，剪輯成總長共1分56秒的影片。

查核中心進一步以網傳影片擷圖，用搜圖工具「百度識圖」局部反搜，確認影片中的人物為中國歌手柏文，之後在微博以關鍵字搜索「好人一生平安」，查出中國歌手歌手柏文曾在2013年9月8日發布貼文，該貼文轉發《CCTV--天天把歌唱》官方微博2013年9月12日所播出的節目單。

查核中心表示，網傳影片與金正恩夫人無關，網傳「李雪主唱漢語歌」的原始影片為中國歌手柏文在2013年《CCTV央視網》歌唱節目《天天把歌唱》之表演片段；因此，此傳言為「錯誤」訊息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法