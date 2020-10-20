為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    幫忙提行李、攙扶阿嬤上車 南市公車駕駛獲表揚

    大台南公車駕駛施志全，熱心協助老阿嬤上車，熱心服務過程被網友上傳社群網站。（擷自台南爆料公社）

    大台南公車駕駛施志全，熱心協助老阿嬤上車，熱心服務過程被網友上傳社群網站。（擷自台南爆料公社）

    2020/10/20 21:08

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南的人情味！大台南公車駕駛施志全，駕駛勤務時遇見行動緩慢的老人家熱心協助，整個熱心過程被網友上傳社群網站引發迴響，市長黃偉哲今（20）日在市政會議頒贈獎狀表揚，讚許公共運輸的服務楷模。

    施志全是興南客運公司「紅幹線」的駕駛長，9月28日間駕駛班車行經「後市」站時，適巧有名阿嬤招手，因行動較遲緩而且手提重物，施志全雖不確定她是否要搭車，仍將車輛停妥後，起身下車詢問並協助提行李，然後攙扶阿嬤上車坐穩後，他再繼續執勤開車。

    這段暖心義舉恰巧被網友發現持手機錄影，並上傳臉書「台南爆料公社」，短短半天內就獲得上萬網友按讚及留言回響。有網友直呼：「最美麗的景色，有你真好」、「這就是南部人的熱情，讚！」，還有許多網友留言支持司機「該嘉獎了！」、「這個一定要記功」。

    黃偉哲說，公共運輸服務除了新闢公車路線、增加班次以滿足民眾需求之外，服務品質也相對重要，而第1線服務的公車駕駛長態度，更是乘客對公車服務感受與信賴的關鍵人物，駕駛長服務精神與正好體現台南市是一座溫暖、有愛的城市，不謀而合，期勉公共運輸從業人員以熱心助人的施志全駕駛長為榜樣。

    大台南公車駕駛施志全（中）熱心服務，市長黃偉哲（左）今天在市政會議頒獎表揚。（記者洪瑞琴翻攝）

    大台南公車駕駛施志全（中）熱心服務，市長黃偉哲（左）今天在市政會議頒獎表揚。（記者洪瑞琴翻攝）

    大台南公車駕駛施志全，熱心協助老阿嬤上車，熱心服務過程被網友上傳社群網站，引發迴響。（擷自運轉台南好交通粉專）

    大台南公車駕駛施志全，熱心協助老阿嬤上車，熱心服務過程被網友上傳社群網站，引發迴響。（擷自運轉台南好交通粉專）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    公車、計程車防疫尖兵以客為尊 60名駕駛獲表揚
    2020/08/13 11:53

    公車、計程車防疫尖兵以客為尊 60名駕駛獲表揚
    台南人好幸福 市區公車假日免費
    2019/12/19 22:32

    台南人好幸福 市區公車假日免費

    疫情加持 全球智聯網AIoT前景俏
    白河到高鐵嘉義站有公車了 黃16-1線9/1上路
    2019/08/30 21:21

    白河到高鐵嘉義站有公車了 黃16-1線9/1上路
    台南市公車規劃小港機場快線 網友熱議
    2019/08/21 22:09

    台南市公車規劃小港機場快線 網友熱議

    陳金龍四次入選法國秋季沙龍展
    台南捷運藍線有潛能？70路中華環線電動公車 月運量破2.5萬人次
    2019/07/19 10:52

    台南捷運藍線有潛能？70路中華環線電動公車 月運量破2.5萬人次
    打火、扶弱 200優良公車駕駛獲表揚
    2018/01/21 15:48

    打火、扶弱 200優良公車駕駛獲表揚
    生活今日熱門
    時事街訪》兩岸開打會挺身而出嗎？民眾想對中共說...？
    2020/10/20 18:00

    時事街訪》兩岸開打會挺身而出嗎？民眾想對中共說...？ 影片

    中市議員批工策會人事「酬庸」 經發局︰依遴聘標準聘任、敘薪
    2020/10/20 17:25

    中市議員批工策會人事「酬庸」 經發局︰依遴聘標準聘任、敘薪

    10/20 各報重點新聞一覽
    2020/10/20 06:14

    10/20 各報重點新聞一覽

    北台灣本週持續陰雨 中南部留意日夜溫差大
    2020/10/20 06:54

    北台灣本週持續陰雨 中南部留意日夜溫差大

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播