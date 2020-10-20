幫忙提行李、攙扶阿嬤上車 南市公車駕駛獲表揚

大台南公車駕駛施志全，熱心協助老阿嬤上車，熱心服務過程被網友上傳社群網站。（擷自台南爆料公社）

2020/10/20 21:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南的人情味！大台南公車駕駛施志全，駕駛勤務時遇見行動緩慢的老人家熱心協助，整個熱心過程被網友上傳社群網站引發迴響，市長黃偉哲今（20）日在市政會議頒贈獎狀表揚，讚許公共運輸的服務楷模。

施志全是興南客運公司「紅幹線」的駕駛長，9月28日間駕駛班車行經「後市」站時，適巧有名阿嬤招手，因行動較遲緩而且手提重物，施志全雖不確定她是否要搭車，仍將車輛停妥後，起身下車詢問並協助提行李，然後攙扶阿嬤上車坐穩後，他再繼續執勤開車。

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這段暖心義舉恰巧被網友發現持手機錄影，並上傳臉書「台南爆料公社」，短短半天內就獲得上萬網友按讚及留言回響。有網友直呼：「最美麗的景色，有你真好」、「這就是南部人的熱情，讚！」，還有許多網友留言支持司機「該嘉獎了！」、「這個一定要記功」。

黃偉哲說，公共運輸服務除了新闢公車路線、增加班次以滿足民眾需求之外，服務品質也相對重要，而第1線服務的公車駕駛長態度，更是乘客對公車服務感受與信賴的關鍵人物，駕駛長服務精神與正好體現台南市是一座溫暖、有愛的城市，不謀而合，期勉公共運輸從業人員以熱心助人的施志全駕駛長為榜樣。

大台南公車駕駛施志全（中）熱心服務，市長黃偉哲（左）今天在市政會議頒獎表揚。（記者洪瑞琴翻攝）

大台南公車駕駛施志全，熱心協助老阿嬤上車，熱心服務過程被網友上傳社群網站，引發迴響。（擷自運轉台南好交通粉專）

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