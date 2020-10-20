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    「以地易地」拓寬道路 改善新竹工業區上班捷徑交通

    新竹工業區許多上班族，走台1線新興路838巷接光華路65巷捷徑上、下班，但道路狹窄，新竹縣湖口鄉公所爭取中央補助，斥資1億1千萬元拓寬為12公尺，目前工程幾近完成，預計11月底或12月初竣工。（記者廖雪茹攝）

    新竹工業區許多上班族，走台1線新興路838巷接光華路65巷捷徑上、下班，但道路狹窄，新竹縣湖口鄉公所爭取中央補助，斥資1億1千萬元拓寬為12公尺，目前工程幾近完成，預計11月底或12月初竣工。（記者廖雪茹攝）

    2020/10/20 21:20

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹工業區許多上班族，走台1線新興路838巷接光華路65巷捷徑上、下班，但道路狹窄，新竹縣湖口鄉公所爭取中央補助，斥資1億1千萬元拓寬為12公尺；為節省公帑，促進土地利用，公所歷經1年多跨部會的溝通協調，終獲行政院核定，罕見的採「以地易地」方式取得部分用地，目前工程幾近完成，預計11月底或12月初竣工。

    湖口鄉長林志華表示，湖口、新豐地區許多上班族為節省車程，選擇由新興路838巷轉光華路65巷，再接國道1號湖口交流道聯絡道光華路進入新竹工業區到公司，以避開台1線車潮，不用繞遠路走三民南路陸橋；但這條巷道只有4到7公尺寬，尖峰時段十分壅塞，且會車困難，用路人抱怨連連。

    為提供上班族更便利又安全的捷徑，公所向中央爭取經費拓寬上述路段，2017年8月獲內政部營建署納入「新竹生活圈道路」，含用地徵收補償和工程費，合計約1億1千萬元，中央補助80%，公所配合20%，全長約760公尺、寬度12公尺，雙向各一條汽、機車道。

    公所工務課長黃乾祥表示，公所以公告現值辦理用地徵收，經召開說明會，40名地主多數同意提供用地，少數地主則爭取以私有地換得緊臨的公有地。為此，公所提出國有非公用不動產使用計畫書，歷經1年多的溝通協調與公文往返，2018年11月30日獲行政院准予辦理，經國防部軍備局同意撥用土地，目前正在財政部國有財產署進行公、私有地交換作業的程序。

    黃乾祥說，拓寬工程去年2月底發包，採半半施工法維持正常通行，目前已幾近完工，即將進入結算和驗收階段。全段除鐵橋涵路受限無法拓寬外，接近光華路一段約50公尺長的私有地，因卡在私人租約而未能提供用地，將待未來約滿再行拓寬。

    新竹工業區許多上班族，走台1線新興路838巷接光華路65巷捷徑上、下班，但道路狹窄，新竹縣湖口鄉公所爭取中央補助，斥資1億1千萬元拓寬為12公尺，目前工程幾近完成。（記者廖雪茹攝）

    新竹工業區許多上班族，走台1線新興路838巷接光華路65巷捷徑上、下班，但道路狹窄，新竹縣湖口鄉公所爭取中央補助，斥資1億1千萬元拓寬為12公尺，目前工程幾近完成。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣湖口鄉公所拓寬新興路838巷接光華路65巷工程，為了節省公帑，促進土地利用，歷經1年多跨部會的溝通協調，終獲行政院核定，罕見的採「以地易地」方式取得部分用地。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣湖口鄉公所拓寬新興路838巷接光華路65巷工程，為了節省公帑，促進土地利用，歷經1年多跨部會的溝通協調，終獲行政院核定，罕見的採「以地易地」方式取得部分用地。（記者廖雪茹攝）

    湖口鄉公所拓寬新興路838巷接光華路65巷工程，全段除鐵橋涵路受限無法拓寬外，接近光華路一段約50公尺長的私有地，因卡在私人租約而未能提供用地，將待未來約滿再行拓寬。（記者廖雪茹攝）

    湖口鄉公所拓寬新興路838巷接光華路65巷工程，全段除鐵橋涵路受限無法拓寬外，接近光華路一段約50公尺長的私有地，因卡在私人租約而未能提供用地，將待未來約滿再行拓寬。（記者廖雪茹攝）

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