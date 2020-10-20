獵戶座流星雨今明極大期 觀賞時間、地點看這邊

台北市立天文科學教育館指出，獵戶座流星雨今（20日）起登場，若無光害且天氣晴朗，最多每小時可見20顆流星，只要在沒有光害的空曠處就能欣賞。（圖擷取自台北天文館官網）

2020/10/20 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕天文迷注意啦！獵戶座流星雨今（20日）起登場，台北市立天文科學教育館指出，今年極大期落在今、明（21日）兩日，若無光害且天氣晴朗，最多每小時可見20顆流星，只要在沒有光害的空曠處就能欣賞，另外，民眾也可透過高畫質暗空攝影機網路直播來觀賞。

台北天文館表示，以源自哈雷彗星而聞名的獵戶座流星雨將在10月20日達到極大，每小時數量可達20顆，為秋季最盛大的流星雨。今年在沒有月光干擾下，觀賞條件特別好，晚間10點半後至隔日天亮前都可觀賞。此外，獵戶座流星雨極大期通常會延續數日，因此20日前後幾天都非常適合觀賞。

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台北天文館指出，民眾若無暇前往山區，也可透過台北天文館在陽明山、梨山、蘭嶼、七美地區架設的高畫質暗空攝影機，在網路上即可欣賞到壯觀的流星雨美景；如果想拍攝流星雨，建議民眾準備可長時間曝光或感光度（ISO）高的相機或錄影機，以三腳架固定之後，開啟快門進行拍攝。

台北天文館說，除了流星雨外，10月23日還將出現木星、土星在同一天合月的天文美景！當日兩星先後於凌晨1時12分及上午11時42分合月，但在22日與23日傍晚後才適合觀賞，可見到一彎眉月和木星、土星相近簇擁於西南方天空，愛好攝影的民眾千萬別錯過捕捉這難得畫面的機會。

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