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    碗粿攤商資源回收10餘年 所得全捐巡守隊

    謝戀靜賣完碗粿，就得趕忙資源回收分類，所得全捐巡守隊。（記者洪臣宏攝）

    謝戀靜賣完碗粿，就得趕忙資源回收分類，所得全捐巡守隊。（記者洪臣宏攝）

    2020/10/20 19:58

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大樹區謝戀靜經營碗粿攤，不僅與夫婿都是龍目社區守望相助隊創隊元老，還利用閒暇從事資源回收，10餘年所得全捐給龍目社區守望相助隊，她說，守望相助隊成立後覺得社區更安全，竊案也減少了，因此抱持「歡喜心」，而社區民眾大多將資源回收送到回收站，響應做環保。

    大樹區龍目社區今年拿下環保署低碳社區銀級獎，為高雄市第一個拿到該獎項社區，緊接著又奪下國家環境教育獎優等，推動低碳社區獲得肯定，而能獲得獎項主要原因，還包括了落實垃圾分類。

    謝戀靜在龍目里龍安宮前經營碗粿攤30年，16年前與丈夫謝振豐一起加入社區守望相助隊，看著他積極投入巡守行列，颳風下雨從不缺席，深受感動，她也跟著自掏腰包幫隊員煮點心，該隊迅速成為有60名成員團體，因成效不錯曾獲得內政部特優獎。

    隨著隊員增多，借用的龍目里活動中心經常舉辦活動，空間不敷使用，因而搬遷到龍安宮鐵皮屋，但得自付水電費、第四台電視費等，讓巡守隊經費更捉襟見肘，謝戀靜開始從事資源回收並捐出所得。

    她說，一開始每天平均收入只有200餘元，但巡守隊績效里民看得見，開始將資源回收送給她，里長陳榮清為此還搭建遮雨棚，成立「希望種子資收站」，目前每天可收約1000元，稍緩窘境。

    陳榮清指出，早年山區偷剪電線、偷工寮頻傳，每逢鳳梨、玉荷包採收季都得護農大作戰，巡守隊的強勢作為讓宵小不敢越雷池一步，但縣市合併後，回饋金補助取消，巡守隊必須自籌財源，謝戀靜10餘年來默默付出，無形中也對社區環保做出貢獻。

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