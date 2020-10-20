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    全台最大加油船撞台中港碼頭漏油 環局採水監控

    台安２號加油船漏油獲控制。（記者蔡淑媛攝）

    台安２號加油船漏油獲控制。（記者蔡淑媛攝）

    2020/10/20 18:19

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台安2號加油船昨天往二號碼頭移動時，疑因強風吹襲，撞到29、30號碼頭轉角處，造成右船尾破裂，外漏3公秉燃油，環保局表示獲報後立即派員採集水樣調查，配合台灣港務公司成立應變中心，目前由台灣燃油公司及中油公司持續清除海面及岸際油污，已初步控制污染情形，環保局持續追蹤清除進度，掌握水體復原狀況。

    環保局表示，昨日下午約1時52分接獲台灣燃油公司及台灣港務公司台中分公司通報，台安2號加油船中午約12時8分前往二號碼頭移動時，因強風吹襲，不慎撞到29、30號碼頭轉角，市府獲報後，隨即派員勘查，研判約漏油4公秉，油污範圍在29碼頭附近。

    環保局指出，經統計昨日污染應變共出動5輛油罐車、25名人員、清理約5公秉油污水，船上油艙的剩餘燃料油約26公秉，也已全部抽除止漏。

    環保局說明，市府於油污明顯處採水樣送驗，並進行相關環境監測作業，並請台灣燃油公司及中油公司在船首、船尾放置2道攔油索，圍堵油污擴散，中油公司也立即調度兩輛油罐車，加速抽除海面油污及殘餘船體燃料油，台灣燃油公司以吸油棉盡速清除碼頭岸際油污，避免岸上油污擴散。

    環保局追蹤台安２號漏油清除進度。（記者蔡淑媛翻攝）

    環保局追蹤台安２號漏油清除進度。（記者蔡淑媛翻攝）

    中市府採集台安２號漏油附近水樣監控。（記者蔡淑媛翻攝）

    中市府採集台安２號漏油附近水樣監控。（記者蔡淑媛翻攝）

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