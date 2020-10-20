東北季風來襲 台東-蘭嶼船班明全數取消

2020/10/20 17:03

〔記者陳賢義／台東報導〕東北季風來襲，台東明日往返蘭嶼船班全數取消；東部航務中心今日下午公告，明日台東-蘭嶼航線因受東北季風影響全數取消，總計取消2航次；

後天（22日）預計綠島之星客船上午7時台東往蘭嶼，上午10時蘭嶼往台東，但業者仍需視當天風浪影響的程度決定是否開航。

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