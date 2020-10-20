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    中山大學與澎湖縣政府簽署合作協議書 推動醫學院計畫

    國立中山大學校長鄭英耀（右），與澎湖縣長賴峰偉簽署合作協議書。（記者劉禹慶攝）

    國立中山大學校長鄭英耀（右），與澎湖縣長賴峰偉簽署合作協議書。（記者劉禹慶攝）

    2020/10/20 16:32

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一向力挺澎湖縣政府的國立中山大學，今與澎湖縣政府簽署合作協議書，擴大交流合作層面，由中山大學校長鄭英耀與賴峰偉縣長代表簽署，立委楊曜、議員陳慧玲與多位一級主管在場見證，全力支持中山大學推動醫學院計畫。

    出身馬公案山的鄭英耀，為澎湖籍優秀子弟，主掌中山大學龍頭後，對於家鄉澎湖醫療發展念念不忘，

    中山大學目前積極研發醫療檢測技術，如可遠距偵測生理跡象之「非接觸式生理感測系統」，「毒藥物暨生醫快篩研究中心」研發雷射大氣質譜儀應用在臨床急診毒物醫療等等，未來也將規劃成立醫學院，期盼改善偏鄉離島醫療環境，善盡社會責任。

    由於中山大學是離島設立研究所班別首例，在澎湖開設公共事務管理研究所開設專班已20週年，培育出87位碩士、228學分專班學員，為澎湖培育公務體系人才，縣長賴峰偉表達感謝之意，現任縣府多位一級主管，都受惠於中山大學澎湖碩士專班，可說是「桃李滿澎湖」，由今日一級主管出席踴躍看得到端倪。

    楊曜立委表示，多年來醫學院過度集中在北部，導致醫療資源往中北部靠攏，雖然中山大學推動醫學院政策困難，但高屏澎立委全力支持，明日將會見行政院長蘇貞昌，提案建議支持中山大學發展醫學院政策，同時對於縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲府會配合國會立委爭取醫療建設經費，三巨頭積極提升澎湖醫療水平，現已有逐步成果，每日都能有進步。

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