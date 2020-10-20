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    賞鳥者福音！下載手機APP 讓AI幫你辨識462種鳥類

    農委會特生中心今年初完成台灣鳥類資訊包，讓台灣賞鳥者可以使用擁有AI辨識鳥類功能的Merlin App。（記者簡惠茹攝）

    農委會特生中心今年初完成台灣鳥類資訊包，讓台灣賞鳥者可以使用擁有AI辨識鳥類功能的Merlin App。（記者簡惠茹攝）

    2020/10/20 16:11

    〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會特生中心今年初完成台灣鳥類資訊包，讓台灣賞鳥者可以使用擁有AI辨識鳥類功能的Merlin App，可辨識462種台灣鳥種特徵介紹、叫聲和分布地圖。

    特生中心研究員林瑞興表示，農委會特有生物研究保育中心、中華民國野鳥學會與美國康乃爾鳥類學研究室共同合作開發的「eBird臺灣」，累積近550萬筆資料，為台灣鳥類觀察最大資料庫，2015年上線後，每月平均使用者從200人提升至500到700人，台灣賞鳥紀錄活躍度為全球排名第七、東亞名列第一。

    林瑞興指出，將「eBird臺灣」資料導入eBird App後，可以讓賞鳥者快速且方便留下紀錄，累績大量資料；而Merlin App則是美國康乃爾鳥類學研究式開發的數位影音圖鑑，以鳥類、時間、地點、照片及錄音資料結合的知識庫，可以利用AI功能辨別鳥種，全球約有47萬名使用者，遍及156個國家。

    林瑞興表示，台灣鳥類資訊包今年3月由特生中心完成，安裝Merlin App後，進一步安裝台灣鳥類資訊包後，可以辨識462種台灣鳥種特徵介紹、叫聲和分布地圖，這是目前唯一包含中文簡介、照片、聲音和分布資訊的鳥類探索APP。

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