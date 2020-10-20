中市議員批檢驗蔬果農藥機器老舊 農業局︰質譜儀11月到位

市議員吳敏濟批中市農業局檢驗蔬果農業機器老舊，讓中市市民每年吃下上萬噸農藥殘留的蔬果。（記者蘇金鳳攝）

2020/10/20 16:34

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市民每年可能吃下32400噸農藥殘留超標或未經核准農藥的蔬果！市議員吳敏濟今天在市議會批評台中市果菜市場採驗標準過低，不合格者有四分之三來自外縣市，市政府卻無法直接裁罰外地農產品業者，致心存僥倖危害市民健康，要求跟台北果菜公司一樣設置質譜儀、提高檢驗質與量，為市民做好把關工作。

農業局長蔡精強表示，農業局及農糧署各自補助台中果菜公司500多萬及400多萬購買「質譜儀」，預計11月就可到位，3個小時就檢驗出來，若不合格就停此交易、予以銷毀並且查處。

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吳敏濟今天在市議會質詢指出，全市蔬果年平均消費量高達60萬噸，農業局在果菜市場和田間抽驗的不合格率5.4%，衛生局3.7%，但台中果菜市場檢驗量雖然最多，但不合格率竟低到只有0.11%，是農業局50分之1，衛生局的30分之1，明顯不合理。

吳敏濟表示，台中果菜市場在今年1至7月，抽驗數多達26298件，但經生化快速檢驗法檢驗農藥殘餘量，只有30件不合格，不合格率僅0.11%，顯然標準太過寬鬆，且檢驗項目不夠，導致不合格率嚴重低估。而衛生局抽驗的範圍是超市與傳統市場，超市有品牌形象，不合格率略低於農業局是合理的。

吳敏濟表示，若以農業局的5.4%不合格率推估，60萬噸蔬果中有32400噸不合格，包括農藥殘餘超標和使用政府未核准或未推薦的農藥，都吃到市民的肚子裡去，傷害神經系統，導致兒童過動及注意力不集中，成人出現焦慮、影響生殖系統和致癌等風險。

農業局今年截至10月6日，抽驗846件，不合格46件，其中35件來自於雲林、南投、彰化、台南、嘉義和屏東，其中以雲林最多，彰化其次。被重複檢驗出不合格的有青江菜、九層塔、芥藍芽、苦瓜、白蘿蔔、碗豆等。

由於現行法令只能轉送產地縣市政府進行產地管理，台中市政府無權裁罰。吳敏濟認為這是農民心存僥倖的主因，他建議對代理的盤商進行裁罰。吳敏濟指出，台北農產運銷公司擁有2部質譜儀，可有效而快速的完成蔬果檢驗流程，值得台中借鏡。

台中果菜市場預計今年11月完成第1部質譜儀驗收，未來熟悉操作之後，應會引進第2部，提高檢驗質與量以達到嚇阻的作用。

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