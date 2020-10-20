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    國際行銷預算「移緩濟急」 KOM自行車賽頭獎百萬縮水變10萬

    中華民國自行車騎士協會與交通部觀光局舉辦的第9屆「台灣KOM自行車登山王挑戰」將在10月23日登場，今年受疫情影響，且環法自行車賽同步舉行，參賽外籍選手大減。（記者蕭玗欣攝）

    中華民國自行車騎士協會與交通部觀光局舉辦的第9屆「台灣KOM自行車登山王挑戰」將在10月23日登場，今年受疫情影響，且環法自行車賽同步舉行，參賽外籍選手大減。（記者蕭玗欣攝）

    2020/10/20 15:45

    〔記者蕭玗欣／台北報導〕中華民國自行車騎士協會與交通部觀光局舉辦的第9屆「台灣KOM自行車登山王挑戰」將在10月23日登場。觀光局表示，今年受疫情影響，報名參賽的425名選手中，僅103名原本就留在台灣的外籍選手，且因政府今年大力紓困旅遊業，原本要頒給冠軍選手100萬元的獎金，也被「移緩濟急」，縮減為10萬元。

    「台灣KOM自行車登山王挑戰」被法國銷售量最大的自行車雜誌Le Cycle評選為世界10大最艱難登山耐力賽之一，與歐洲阿爾卑斯山同等級的賽事齊名。

    參賽者將從位於海平面的太平洋濱花蓮七星潭，經太魯閣高聳深邃的高山峽谷、絕美的碧綠神木，直達台灣公路最高點合歡山的武嶺；選手將挑戰從海拔0公尺直上3275公尺，全長105公里。

    觀光局表示，去年參賽選手共有730人，其中外籍選手多達488人，但今年受疫情影響，且環法自行車賽同步舉行，約有22國、103名外籍選手報名參賽，且多是居住在台灣的外籍人士。

    觀光局副局長林信任表示，台灣KOM自行車登山王挑戰賽在逐年辦理下，在國際上能見度提高，也有越來越多3大賽車手前來參加。今年雖受疫情影響，車手減少，但觀光局也特別規劃虛擬騎乘，預計明年全球車手就能在自己的國家，體驗在台灣騎自行車的感受，也有助於國際行銷。

    林信任也提到，冠軍獎金過去為100萬元，今年因為疫情，預算移緩濟急，因此降低減為10萬元，他說，獎金雖然減少，但比賽不能停，台灣也有辦比賽的條件，確實可以持續辦理，也是為明年10週年做準備，期待疫情舒緩後，明年賽事盛況可期。

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