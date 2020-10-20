慈濟援建苗縣公館國中 2.3億蓋校舍歡喜入新厝

慈濟基金會援建公館國中，全校師生歡喜入新厝。（記者張勳騰攝）

2020/10/20 16:00

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公館國中校舍老舊，慈濟基金會啟動減災希望工程，援建公館國中4棟大樓，共58間教室，總經費2億3千萬元，結合該校74週年校慶，今天舉行落成啟用儀式，全校師生熱鬧入新厝，校園設計公園化，讓學生有安全、舒適的學習環境。

今天的落成啟用儀式，公館國中音樂班演奏為活動揭開序幕，學生也與慈濟志工帶來手語表演，隨後由縣長徐耀昌、議長鍾東錦、慈濟基金會副總執行長林碧玉、教育志業執行長王本榮等人共同剪綵，喜迎公館國中的蛻變重生。

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徐耀昌指出，公館國中創設於1946年，歷經新民初級中學、公館初中、公館國中3度改制，校風樸實，育才良多。然因校舍老舊，安全堪虞；承蒙證嚴法師悲心宏願，委請副總執行長林碧玉現勘，啟動減災希望工程，援建公館國中，新建校舍總工程經費共2億3530萬，並於前年4月開工。

新建校舍共4棟大樓，總計58間教室，包括行政大樓15間、班級教室30間、圖書室、視聽教室及專屬音樂班的25間琴房及合奏教室、國樂教室等。

新校舍設計融入在地客家意象，妝點鮮豔色彩，結合校園內綠美化，並著手改善通風採光，塑造入口意象，串連東西校區，整座校園「公園化」，透過重建讓老校新生。

慈濟基金會援建公館國中，由縣長徐耀昌（右四）、慈濟基金會副總執行長林碧玉（右五）等人共同剪綵啟用。（記者張勳騰攝）

慈濟基金會援建公館國中，新建四棟大樓，讓老校重生。（記者張勳騰翻攝）

校園走廊設有小書報櫃，讓學生可隨手閱讀。（記者張勳騰攝）

慈濟基金會援建公館國中，縣長徐耀昌（左五）代表致贈慈濟基金會副總執行長林碧玉（右四）感謝狀。（記者張勳騰攝）

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