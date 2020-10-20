為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    慈濟援建苗縣公館國中 2.3億蓋校舍歡喜入新厝

    慈濟基金會援建公館國中，全校師生歡喜入新厝。（記者張勳騰攝）

    慈濟基金會援建公館國中，全校師生歡喜入新厝。（記者張勳騰攝）

    2020/10/20 16:00

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公館國中校舍老舊，慈濟基金會啟動減災希望工程，援建公館國中4棟大樓，共58間教室，總經費2億3千萬元，結合該校74週年校慶，今天舉行落成啟用儀式，全校師生熱鬧入新厝，校園設計公園化，讓學生有安全、舒適的學習環境。

    今天的落成啟用儀式，公館國中音樂班演奏為活動揭開序幕，學生也與慈濟志工帶來手語表演，隨後由縣長徐耀昌、議長鍾東錦、慈濟基金會副總執行長林碧玉、教育志業執行長王本榮等人共同剪綵，喜迎公館國中的蛻變重生。

    徐耀昌指出，公館國中創設於1946年，歷經新民初級中學、公館初中、公館國中3度改制，校風樸實，育才良多。然因校舍老舊，安全堪虞；承蒙證嚴法師悲心宏願，委請副總執行長林碧玉現勘，啟動減災希望工程，援建公館國中，新建校舍總工程經費共2億3530萬，並於前年4月開工。

    新建校舍共4棟大樓，總計58間教室，包括行政大樓15間、班級教室30間、圖書室、視聽教室及專屬音樂班的25間琴房及合奏教室、國樂教室等。

    新校舍設計融入在地客家意象，妝點鮮豔色彩，結合校園內綠美化，並著手改善通風採光，塑造入口意象，串連東西校區，整座校園「公園化」，透過重建讓老校新生。

    慈濟基金會援建公館國中，由縣長徐耀昌（右四）、慈濟基金會副總執行長林碧玉（右五）等人共同剪綵啟用。（記者張勳騰攝）

    慈濟基金會援建公館國中，由縣長徐耀昌（右四）、慈濟基金會副總執行長林碧玉（右五）等人共同剪綵啟用。（記者張勳騰攝）

    慈濟基金會援建公館國中，新建四棟大樓，讓老校重生。（記者張勳騰翻攝）

    慈濟基金會援建公館國中，新建四棟大樓，讓老校重生。（記者張勳騰翻攝）

    校園走廊設有小書報櫃，讓學生可隨手閱讀。（記者張勳騰攝）

    校園走廊設有小書報櫃，讓學生可隨手閱讀。（記者張勳騰攝）

    慈濟基金會援建公館國中，縣長徐耀昌（左五）代表致贈慈濟基金會副總執行長林碧玉（右四）感謝狀。（記者張勳騰攝）

    慈濟基金會援建公館國中，縣長徐耀昌（左五）代表致贈慈濟基金會副總執行長林碧玉（右四）感謝狀。（記者張勳騰攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    醜小鴨變天鵝！公館國中黑松超有型 校園千萬美景
    2020/05/02 17:05

    醜小鴨變天鵝！公館國中黑松超有型 校園千萬美景
    音樂無國界 星國學校參訪公館國中
    2019/11/29 20:04

    音樂無國界 星國學校參訪公館國中

    疫情加持 全球智聯網AIoT前景俏
    公館國中「愛的書庫」啟用 共讀共享、智慧循環
    2019/10/17 19:23

    公館國中「愛的書庫」啟用 共讀共享、智慧循環
    機器人造型有洋蔥 館中赴對岸為國爭光奪2金
    2019/08/09 17:17

    機器人造型有洋蔥 館中赴對岸為國爭光奪2金

    週年慶入手BRITA 最超值
    生活今日熱門
    普悠瑪事故》4項資料交叉比對 運安會定調：翻車前超速達140公里
    2020/10/19 19:22

    普悠瑪事故》4項資料交叉比對 運安會定調：翻車前超速達140公里

    枯葉萌鳥充滿生命力！藝術家與大地對話治療焦慮症
    2020/10/19 18:30

    枯葉萌鳥充滿生命力！藝術家與大地對話治療焦慮症 影片

    看嘸！「國一數學題」讓老爸傻眼 網友曝解答：超簡單
    2020/10/19 21:09

    看嘸！「國一數學題」讓老爸傻眼 網友曝解答：超簡單

    北市智慧停車格成本過高、資安引疑慮 議員︰市府恐成冤大頭
    2020/10/19 17:47

    北市智慧停車格成本過高、資安引疑慮 議員︰市府恐成冤大頭

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播