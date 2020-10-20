2萬斤白米化身「巨龍」 週末現身安平

道長李游坤今天於記者會現場小試身手，以100斤白米擺置出「米龍」。（記者王姝琇攝）

2020/10/20 16:00

〔記者王姝琇／台南報導〕白米化身「巨龍」祈安消災！配合2020哪吒太子爺文化祭暨愛心捐米公益活動，台南市傳遞善愛協會邀道長李游坤製作「雙龍獻瑞，安龍消災」米龍祈福儀式，以2萬斤白米形塑出巨型米龍，將於10月24、25日於安平區安億停車場「現身」。

南市議員蔡筱薇今天（20日）與台南中壇善心會、台南市傳遞善愛協會及台南市揚權愛心慈善協會於安平區公所召開「2020哪吒太子爺文化祭暨愛心捐米公益活動」宣傳記者會；現場率先邀李游坤以100斤白米擺置出「米龍」，精緻立體的祥龍五官加上龍身以金幣做為龍鱗點綴，讓多位與會人眼睛為之一亮。

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米龍祈福儀式有祈安消災、招財之意，儀式結束後其所使用的白米（平安米）通常會捐贈給有需要的弱勢單位，而龍身上的龍鱗紀念幣象徵招財，不少信眾做為收藏，不僅是傳統宗教信仰的展現，也創造出全新的宗教藝術價值。李游坤將於明天（21日）起在安平區安億停車場現地創作，預計將運用3個工作天完成，憑藉創作者的美學與工法，創造出米龍的立體感及完全比例，期盼在後疫情時期，為地方消災解厄、祈求平安。

2020哪吒太子爺文化祭及愛心捐米公益活動將於10月24、25日於安平區安億停車場舉行，現場廣邀社會各界近30個愛心協會共同參與物資發放，另外更有義診、義剪、捐血及藝文表演活動，希望善盡社會公益責任，將愛心及物資給予弱勢團體。

米龍的龍身以金幣做為龍鱗點綴，有象徵招財之意！（記者王姝琇攝）

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