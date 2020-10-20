人行道「路緣擴展」保護行人挨駕駛批 網酸：駕照用雞腿換？

花蓮縣政府近期在市區內許多人行道改善工程都有街角擴大作法，但在網路上引來不少駕駛抱怨轉彎會撞到，緣石有許多擦痕，縣議員楊華美邀請相關單位到現場會勘。（記者王錦義攝）

2020/10/20 15:53

［記者王錦義／花蓮報導］內政部營建署近年比照國外進行道路人本工程，改善人行道及街角擴大的方式保護行人，花蓮縣政府近期在市區內許多人行道改善工程都有街角擴大作法，但引來不少駕駛罵聲連連，抱怨轉彎容易刮到人行道路緣、人行道太寬佔據停車位等等，花蓮縣議員楊華美請來官員會勘，決議增加引導標線等措施改善，保留原先設計，希望駕駛能夠多禮讓行人。

花蓮縣政府近期在市區內許多人行道改善工程都有街角擴大作法，但在網路上引來不少駕駛抱怨轉彎會撞到，縣議員楊華美邀請相關單位到現場會勘。（記者王錦義攝）

楊華美說，花蓮市區近期正透過「太平洋左岸宜居城市-美崙綠網營造計畫」、「花蓮市區街角友善改造計畫」、「花蓮市公所人行道改善工程」三大計畫，進行多處的人行道改善工程，除了希望提高行人步行的安全外，更是要透過良好的道路設計，讓各式車種及人的用路安全都被顧及到。

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花蓮縣政府近期在市區內許多人行道改善工程都有街角擴大作法，但在網路上引來不少駕駛抱怨轉彎會撞到，縣議員楊華美邀請相關單位到現場會勘。（記者王錦義攝）

不過有許多駕駛向議員反映指出，突出的人行道轉角，讓不少右轉的車子轉彎弧度變大，車子幾乎要開到對向車道壓到雙黃線，且機車右轉也常常刮到人行道的緣石，還有機車騎士因此跌倒，目前安全島側面及邊緣，已有明顯刮痕，議員將民眾意見貼在臉書上，引來許多網友酸：「駕照用雞腿換？連轉彎都不會了？」「汽車鈑金比行人命重要」等。

花蓮縣政府近期在市區內許多人行道改善工程都有街角擴大作法，但在網路上引來不少駕駛抱怨轉彎會撞到，縣議員楊華美邀請相關單位到現場會勘。（記者王錦義攝）

楊華美昨天邀請相關單位到現場會勘，認為工程單位依照保護行人的方式擴大街角沒有問題，楊華美說，最後做出6點決議，不會變更現有人行道設計，但在海岸路上的車輛停等線往後退縮約5米；停等線前，劃設機慢車停等區，在路肩劃設槽化線，在地上劃設引導標線劃設，讓汽機車可以依照引導線在車道上轉彎，不會因為騎到路肩上太靠右邊導致刮到緣石。

花蓮縣政府近期在市區內許多人行道改善工程都有街角擴大作法，但在網路上引來不少駕駛抱怨轉彎會撞到，緣石有許多擦痕，縣議員楊華美邀請相關單位到現場會勘。（記者王錦義攝）

一同參與會勘、在花蓮非常關注行人議題的臉書社團「散步花蓮」指出，街角擴大在國外稱為curb extension（路緣擴展），人行道路口路緣展寬擴大人行道的街角範圍，目的是縮短行人穿越路口的距離，保障行人通過路口或等待駐足的的安全性，讓要過馬路的行人更容易被看見，在歐、美、日等國是基本的人行道設計，不過還是建議相關單位在人行道轉角邊緣加裝醒目的防撞柱或欄杆保護行人。

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