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    首頁　>　生活

    勞資爭議引火 南老遺憾：指控與事實有出入

    民眾黨立委賴香伶舉行「南區老人之家假承攬真派遣亂象多」記者會，會中表示中央所屬衛服部的南區老人之家帶頭違法，呼籲正視政府機關長期縱容傷害勞工的行為。（記者王藝菘攝）

    民眾黨立委賴香伶舉行「南區老人之家假承攬真派遣亂象多」記者會，會中表示中央所屬衛服部的南區老人之家帶頭違法，呼籲正視政府機關長期縱容傷害勞工的行為。（記者王藝菘攝）

    2020/10/20 15:45

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    南區老人之家被指「假承攬真派遣」 前署長楊志良女兒是業主

    〔記者邱芷柔／屏東報導〕民眾黨立委賴香伶今天（20日）上午與台灣護師醫療工會共同召開記者會，控訴衛福部南區老人之家「假承攬真派遣」，違法剝削護理人員，並質疑承攬業者負責人是前衛生署署長（現為衛福部）楊志良的女兒楊雅婷，可能有官商勾結之虞；對此南區老人之家表示遺憾，認為指控與事實有出入；承攬業者則透過書面回應，不希望隨不實指控起舞，相關爭議已進入勞資協調程序，會展現溝通的誠意與善意共同解決問題。

    南區老人之家主任許慧麗表示，對於今天幾位護理人員的投訴感到遺憾，「假承攬真派遣」是不實指控，與廠商的契約書中都有詳細規範，相關業務探討與人力調度，都是與廠商共同決策，長期以來有良好的配合。

    許慧麗也強調，照護現場有其特殊性、緊急性、連續性，可能因此讓部分護理師有誤解，但針對記者會上指控「排班問題、加班時數計算、流產事件」等，目前已進入勞資協議，希望能消弭認知上的落差，廠商方面也用開放、有誠意的方式，希望與員工達成共識，讓職場更優化。

    遭指控「官商勾結」的承攬業者負責人楊雅婷，本身是職能治療師，長期投入原鄉長照服務工作，除了爸爸楊志良第一時間跳出來反駁，南區老人之家也表示，勞務承攬當初按照採購流程公開招標，過程中並不清楚對方的家庭背景，「當初根本不知道她爸爸是誰，我們談的是專業服務的部分！」

    對此南區老人之家表示遺憾，認為指控與事實有出入。（記者邱芷柔攝）

    對此南區老人之家表示遺憾，認為指控與事實有出入。（記者邱芷柔攝）

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