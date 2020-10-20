取法「解憂雜貨店」 國中師在輔導室設解憂信箱獲肯定

原台南市安定國中老師吳冠億（右），將電影「解憂雜貨店」與「學校輔導室」結合，在輔導室設置「解憂信箱」，傾聽學生煩惱，藉此改善教學，提高學生學習興趣和成果，獲得教育部「鐸聲伴學獎」的肯定。（記者林曉雲攝）

2020/10/20 15:32

〔記者林曉雲／台北報導〕為幫助國中小學生改善學習成效，教育部推動「學習扶助計畫」，今天舉行頒獎典禮。原台南市安定國中老師吳冠億，將電影「解憂雜貨店」與「學校輔導室」結合，在輔導室設置解憂信箱，傾聽學生煩惱，藉此改善教學，提高學生學習興趣和成果，獲得教育部「鐸聲伴學獎」的肯定。

國教署長彭富源表示，今年總計有104件競逐，共表揚12所學校、16位教師及11位學生，期盼藉由他們的優異表現，帶動更多學校與教師投入學習扶助，引領學生的學習持續進步。

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教育部自95年起推動「攜手計畫—課後扶助方案」，102年整合為「國民小學及國民中學補救教學實施方案」，並進一步推行「課中補救」政策，利用一般上課時間將有需求的學生抽離原班進行學習扶助，透過小班化教學，讓學生獲得更適切的引導與學習，108年起「補救教學」更名為「學習扶助」，老師結合數位、遊戲等多元模式，依學生個別學力程度提供適切的學習資源，增加學習動機，讓更多學生受益。

「鐸聲伴學獎」今年有16位得獎老師，其中6位是國中老師，分別是台北市三民國中曾慧敏老師、桃園市龍潭國中林詩婷老師、台南市安定國中吳冠億老師（新學年改至台南市善化高中實習）、台南市龍崎國中老師蕭善有（新學年改至台南市建興國中）、雲林縣褒忠國中校長陳昭龍（新學年調飛沙國中校長）。

台南市安定國中老師吳冠億才任教2年，就榮獲全國級的肯定殊榮，他表示，成大化工所畢業之後，原本父母希望他去當工程師，年薪百萬，但他喜歡老師工作，經懇談之後，還是選擇走自己想走的路，獲獎讓他很驚喜。

北市三民國中老師曾慧敏表示，她在課程中融入數學史相關故事、影片及活動，以方格積木拼圖解說乘法公式，還以七巧板拼面積及摺紙活動理解「畢氏定理」等，且運用數位科技輔助，從生活事物切入課堂主題，提高學生的學習動機。

林詩婷老師設計單字九宮格對對碰活動，學生利用九宮格挑選文章中的單字，並利用生活常見人物角色營造情境教學內容。蕭善有老師自創《棋幻旅程》線上學習課程，啟動「動口念口訣、動算數學、動腦解概念」的思維運算歷程，加深學生對數學概念的理解。

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