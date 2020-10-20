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    首頁　>　生活

    超幸運！用三倍券買貢丸 他中機車大獎

    桃園市民王文毅（中）上月在新竹縣關西鎮花了1000多元的振興三倍券買貢丸，參加活動抽中一輛價值5萬6000元的機車，他今天上午到縣府領獎。（圖由新竹縣政府提供）

    桃園市民王文毅（中）上月在新竹縣關西鎮花了1000多元的振興三倍券買貢丸，參加活動抽中一輛價值5萬6000元的機車，他今天上午到縣府領獎。（圖由新竹縣政府提供）

    2020/10/20 14:29

    ［記者蔡孟尚／新竹報導］桃園市民王文毅上月在新竹縣關西鎮花了1000多元的振興三倍券買了貢丸，參加了新竹縣政府的「振新好康，竹縣抽好禮」活動，竟然中了最大獎、1輛價值5萬6000元的機車，他今天上午到縣府領獎時直呼：「太幸運了」。

    新竹縣長楊文科說，「振新好康，竹縣抽好禮」活動10至12月還有抽獎機會，後續還要送出4輛機車，歡迎全國民眾呼朋引伴、攜家帶眷到新竹縣「吃、玩、住、遊、購」，越早消費抽中大獎的機會越大。

    王文毅說，他在桃園國際機場上班，上個月陪媽媽回她位於新竹縣關西鎮的娘家，就在關西鎮農會購買1000多元的貢丸、虱目魚丸，不久前接到縣府通知獲得機車大獎，他和家人一開始都難以置信，後來覺得真是太幸運了，以後會常常到新竹縣消費。

    新竹縣政府產業發展處表示，縣政府瞄準三倍振興券商機，串連縣內竹東、光明、內灣、北埔、湖口、十二寮、九芎湖、關西等8個商圈店家，及13鄉鎮市特色好店、遊樂區、旅宿業共300家業者，共同推出振興券超值組合好康優惠活動，從9月1日到12月25日，持振興券消費300元就有機會抽獎，獎項包括機車、任天堂Switch遊戲主機、生活家電、小叮噹科學園區、綠世界生態農場門票、旅宿業住宿券及竹北農會推廣供銷中心500元兌換券等。

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