空污季超前部署 環保署聯合稽查抓3違規

嘉義縣環保局督察設備元件洩漏情形。（環保署提供）

2020/10/17 13:39

〔記者羅綺／台北報導〕秋冬空品不良季節到來，環保署為提前因應，於10月12至14日間結合彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、臺南市、高雄市及屏東縣等中南部7縣市，辦理今年度第一波聯合稽查，共計查獲違規情事3件，預估處分金額167萬元。

環保署表示，在東北季風以及地形條件導致擴散不良的狀況下，秋冬季節本就是台灣西部空氣品質不良的好發期，而這段期間的指標污染物就是懸浮微粒與臭氧。因此今年環保署先由臭氧的前趨物揮發性有機物（VOCs）著手，首波以石化等行業為主要稽查對象。

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在本次稽查行動中，嘉義縣環保局針對台塑公司新港廠等業者加強空氣品質惡化防制計畫查核；雲林縣環保局針對六輕工業區進行VOCs洩漏檢測，以及配合工業總體檢執行深度查核；高雄市環保局以中油等國營事業為對象進行VOCs洩漏檢測，並開出2張罰單；台南市環保局則在8個區展開各種稽查行動，其中在善化區某工廠發現有高濃度VOCs從未經許可的管道排放，已據以處分；其餘嘉義市、彰化縣、屏東縣以及環保署督察大隊也分別合作完成多項稽查。

環保署指出，VOCs洩漏檢測向來是石化工廠最容易超標被罰的項目，但這次在31家工廠執行3千4百餘點次的洩漏檢測後，只有1家有超標情形，顯示近年來在環保機關不斷的督導查核下，業者已確實進行VOCs的洩漏改善，也逐漸獲致成效。

環保署呼籲業者要持續深化落實污染減量，也應妥善安排歲修期程、使用低洩漏型設備元件及優化設備維修管理等面向努力，以降低石化製程各種洩漏機會。

環保署強調，現已進入空品不良季節，氣象及地形條件將明顯影響空氣品質，中央已攜手地方凝聚稽查工作量能，盼業者能依規定做好空污防制工作，使秋冬季節空氣品質獲得改善，保障民眾健康。

高雄市環保局稽查設備元件現場作業。（環保署提供）

台南市環保局檢查防治設備運作情形。（環保署提供）

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