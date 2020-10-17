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    新北市客家嘉年華民爺安座 侯友宜明率4千人挑擔奉飯踩街

    客家鄉親接力將義民爺牌位請上大位。（記者翁聿煌攝）

    客家鄉親接力將義民爺牌位請上大位。（記者翁聿煌攝）

    2020/10/17 12:05

    〔記者翁聿煌／新北報導〕2020新北市客家嘉年華今天登場，上午由客家局長林素琴與值年爐主、新北市客家人協會理長郭文達帶領鄉親至新竹縣枋寮鄉義民廟恭迎義民爺北上，並由副市長吳明機主持安座大典，18日將由市長侯友宜肩挑花布擔頭，率同4千客家鄉親，以及世界瘋客家踩街大偶步行進入市民廣場，舉行隆重祭祀大典。

    今年的新北市客家嘉年華會選在市民廣場盛大舉行，並且號召老中青民眾及學校師生共同參與挑擔踩街遊行活動，包括忠山幼兒園、網溪國小、五峰國中及台北大學社工系學生，分別以腳踏車、YouBike及步行等多元創意方式挑擔，象徵傳統文化的時代傳承。

    再加上來自世界多個國家的遊行表演隊伍，包括弗沙巴西打擊樂團、空空把西非擊鼓樂團、鶯歌國中龍獅戰鼓武術隊，還有曼加非洲鼓團、成員來自布吉納法索、塞內加爾、摩洛哥等國家民眾，以及來自日本、越南、泰國、印尼、緬甸、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓等新住民代表，展現台灣多元民族融合特色。

    祭祀大典將於18日上午11點10分舉行，由侯友宜、客委會主委楊長鎮等正獻官行「三獻禮」，恭讀祝文，祈求國泰民安，17、18日在市民廣場上還有許多有趣的客家文化活動，包括醬缸藝術，百人體驗醃漬福菜，創意神豬展示以及美食攤位，展現客家社團鄉親的創意及巧思。

    新北市客家嘉年華舉行安座大典。（記者翁聿煌攝）

    新北市客家嘉年華舉行安座大典。（記者翁聿煌攝）

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