普悠瑪事故調查報告19日出爐 運安會竟只上網不對外說明

普悠瑪事故最終調查報告，運安會竟只規劃發布報告不出面說明。（資料照）

2020/10/17 12:07

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵普悠瑪號翻覆事故將於10月21日屆滿2週年，國家運輸安全調查委員會將於10月19日公布最終調查報告，不過卻是近年來首次發布國人關注的重大事故調查報告時，卻沒有開記者會對外說明。運安會主任委員楊宏智表示，他是很願意暢所欲言的對外界說明，不過因時間點距離事故2週年太過接近，政府行政團隊有人認為應該要體諒家屬，用同理心去陪伴他們，要求不要舉辦記者會，所以就只發布調查報告。

近年國內重大事故或社會高度關注的事故，從復興航空澎湖、台北兩次空難，日前知名攝影師齊柏林的直昇機意外事故，運安會（含前身飛安會）均有出面開記者會對外說明。楊宏智表示，近年較大及專注度較高的事故，調查完成確實都有出面對外說明。

請繼續往下閱讀...

10月19日將發布的普悠瑪事故最終調查報告，楊宏智表示，日前經行政團隊開會討論，有人表達普悠瑪事故2週年將至，這個時間點召開記者會可能讓罹難者家屬觸景傷情，對他們造成二次傷害。

不過沒有要對外開記者會說明，運安會卻會在報告公布前一天，先與事故罹難者家屬見面，對他們說明最終調查的結果。目前運安會規劃於明日下午1點30分開始與家屬進行會議，目前已有10位家屬報名參加。

楊宏智坦承有這個會議安排，主要是知道罹難者家屬許多關心的點，在其它場合不太容易諮詢，所以這個會議讓他們暢所欲言提問，運安會人員也都會用白話文回答，不會用一些艱澀難懂詞彙，而同仁都會加班沒有設底線，務必讓罹難者家屬解答心中的所有疑問。

針對事故原因，楊宏智表示，原因相當多元，包含制度面、機械設備、人為，每個原因都很重要，調查報告共列出27項建議改善措施，對象包含台鐵局、日本廠商等，相關內容將於10月19日對外發布。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法