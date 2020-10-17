5縣市大雨、大豪雨特報！未來一週北、東部有雨偏涼

氣象局表示，未來一週都是屬於東北風影響的天氣型態，降雨以北部、東半部地區為主，天氣也較涼。（資料照）

2020/10/17 07:07

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今（17日）凌晨3點45分對宜蘭縣發布大豪雨特報；基隆市、台北市、新北市及花蓮縣大雨特報，提醒民眾注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區防淹水。

氣象局指出，今日東北風增強，桃園以北及東半部有局部陣雨，以大台北山區、基隆北海岸及宜花地區的雨勢較明顯，宜蘭地區甚至有局部大豪雨發生機率。氣象局表示，未來一週都是屬於東北風影響的天氣型態，降雨以北部、東半部地區為主，天氣也較涼；中南部地區多為多雲到晴的天氣、留意日夜溫差。

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氣溫方面，桃園以北及宜花氣溫稍下降，預測高溫約24、25度，整日偏涼，新竹以南及台東高溫約27至32度；低溫方面，清晨及夜晚各地低溫約22至26度，中南部日夜溫差較大。

此外，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區各離島將易有8至10級強陣風，風浪亦大，海邊活動、海上作業請特別注意安全；大台北地區也請留意較強陣風。

空氣品質方面，北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 - 24 26 - 33 28 - 33 21 - 26

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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