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    10/17 各報重點新聞一覽

    公費流感疫苗接種進度比較。

    公費流感疫苗接種進度比較。

    2020/10/17 06:42

    自由時報

    公費流感疫苗搶手缺貨 無慢性病 50~64歲 暫緩施打

    衛福部疾管署宣布，因今年公費流感疫苗接種民眾太踴躍，今天起「暫緩」無高風險慢性病的五十歲到六十四歲成人接種作業。公費流感疫苗自本月五日開打，十天內已接種二七三．六萬劑，使用率約四十五．三％，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組專家建議，依感染流感併發重症風險，讓「六十五歲以上長者」及「六個月以上至國小入學前幼兒」這兩個主要流感高危險族群優先接種。

    詳見公費流感疫苗搶手缺貨 無慢性病 50~64歲 暫緩施打

    台灣民主基金會民調》中國若動武 8成國人願為台而戰

    中國對台武力威脅日增，台灣民主基金會昨發布民調指出，若中國為統一攻打台灣，願意保衛台灣而戰的受訪民眾高達七十九．八％，相較去年的六十八．二％，增加十一．六個百分點；若台灣因宣布獨立而導致中國武力犯台，也有七十一．五％的民眾願為保衛台灣而戰，與去年的五十七．四％相較，增加十四．一個百分點。

    詳見台灣民主基金會民調》中國若動武 8成國人願為台而戰

    大眾集團涉財報不實 王永慶女婿簡明仁遭約談

    台塑集團創辦人王永慶女婿、大眾全球投資控股股份有限公司董事長簡明仁，旗下廣仁科技、才眾電腦被舉發涉嫌隱匿不實的關係人交易，向銀行辦理出口押匯三十二億多元。台北地檢署昨指揮調查局北部地區機動工作站，兵分五路搜索並約談簡明仁、編製大眾旗下公司財報的特助王繼賢、出納李慧玲等三嫌，晚間仍漏夜訊問中，全案朝違反證券交易法的財報不實罪、銀行法等方向偵辦。

    詳見大眾集團涉財報不實 王永慶女婿簡明仁遭約談

    聯合報

    陳時中喊卡 50～64歲緩打公費流感疫苗

    公費流感疫苗打氣熱烈，開打十天，疫苗幾乎用掉半數，為避免老人及幼兒等高風險群打不到疫苗，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家建議啟動應變機制。衛福部長陳時中昨天緊急宣布，今起暫緩無高風險慢性病的五十至六十四歲成人接種，估計至少影響廿一萬人。

    詳見陳時中喊卡 50～64歲緩打公費流感疫苗

    日恐拍板 福島核廢水排入海

    日本東京電力公司「福島第一核電廠」的核廢水兩年後將滿載，日本政府預定本月做出決定，恐將高達一百廿三萬噸含放射物質汙水排放入海。內閣官房長官加藤勝信說，排放汙水才不致耽誤福島核一廠反應爐廢爐計畫，但當地漁業組織反對。

    詳見日恐拍板 福島核廢水排入海

    中國時報

    公費疫苗「亂」停打 政策急轉彎 50~64歲族群暫緩接種 影響530萬人

    受秋冬新冠疫情威脅，今年公費流感疫苗接種超乎預期，各地已頻傳衛生所遭抗議，甚至里長服務處被砸亂象，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中16日又緊急宣布，今起全面暫緩「50至64歲健康成人」接種，避免疫苗提早見底，排擠幼兒、老人高風險族群。指揮中心原定該族群施打目標為18.7％，開放接種10天，施打率達14％，將導致至少21萬人「被停打」。

    詳見公費疫苗「亂」停打 政策急轉彎 50~64歲族群暫緩接種 影響530萬人

    國防部強調周邊沒軍演 東沙包機折返陷羅生門 港稱我自行取消 民航局秀通聯打臉

    東沙包機被折返事件，軍方16日證實，中共當時並沒有軍演，危險原因迄今不明。台港則互踢皮球，港方上午聲稱是台灣方面主動要求取消進入香港飛航情報區；民航局不甘示弱，下午公布通聯紀錄回擊，強調是港方以安全為由「無法接受」立榮航班進入，絕非我方主動，彼此各說各話。

    詳見國防部強調周邊沒軍演 東沙包機折返陷羅生門 港稱我自行取消 民航局秀通聯打臉

    台灣民主基金會昨發布民調，若中國為統一攻打台灣，有近八成國人願意為保衛台灣而戰；圖為漢光演習反登陸作戰操演。（資料照）

    台灣民主基金會昨發布民調，若中國為統一攻打台灣，有近八成國人願意為保衛台灣而戰；圖為漢光演習反登陸作戰操演。（資料照）

    大眾控旗下公司被舉發涉嫌假交易，向銀行辦理出口押匯32億多元，董事長簡明仁被列被告約談。（資料照）

    大眾控旗下公司被舉發涉嫌假交易，向銀行辦理出口押匯32億多元，董事長簡明仁被列被告約談。（資料照）

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