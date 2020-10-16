台南古都半馬18日起跑 賽道人車管制

台南古都國際馬拉松今年轉型為半程馬拉松，將於18日清晨起跑，參加選手1萬5000人，因賽事路線涵蓋中西區、南區及安平區部分路段，當天將進行交通管制。（資料照，記者劉婉君攝）

2020/10/16 21:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2020台南古都國際半程馬拉松」將於18日清晨起跑，參加選手1萬5000人，因賽事路線涵蓋中西區、南區及安平區部分路段，當天將進行交通管制。

南市體育處表示，活動賽事18日清晨5時至10時，警方屆時將針對賽事各時段、路段進行人車管制，以確保選手安全及計時準確性，俟領先群選手通過後，會在不影響選手安全原則下，由交管人員彈性開放用路人通行，而管制道路範圍內的公車候車處暫停服務。

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管制路段包含南島路、南榕大道、中華西路、府前路一至二段、南門路、健康路一至三段、新樂路、新港路、漁光路、光洲路、安億路、慶平路、建平路、文平路、平通路、國平路、永華路二段等。

南市體育處表示，為落實防疫規定，所有進入會場者皆須配戴口罩，活動現場規劃3個管制入口並實施體溫量測措施，選手及同行親友憑號碼布入場，其他民眾須遵循實名聯制登記入場，當天清晨5時45分起跑。

南市教育局長鄭新輝說，台南古都馬拉松是少數跑經市區古蹟景點的賽道，一直廣受全台跑者好評，而台南人的熱情與支持也是賽事能夠圓滿舉辦的重要因素，歡迎大家沿途經過時也能一起為選手加油，展現府城人的熱情。

為落實防疫規定，「2020台南古都國際半程馬拉松」所有進入會場者皆須配戴口罩，現場規劃3個管制入口並實施體溫量測措施。（記者洪瑞琴翻攝）

「2020台南古都國際半程馬拉松」18日當天採取分時分段交通管制。（記者洪瑞琴翻攝）

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