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    全國漁民節慶祝大會澎湖登場 蔡總統出席頒獎肯定貢獻

    今年全國漁民節首度移師澎湖舉行，由總統蔡英文率相關官員共同揭開序幕。（記者劉禹慶攝）

    今年全國漁民節首度移師澎湖舉行，由總統蔡英文率相關官員共同揭開序幕。（記者劉禹慶攝）

    2020/10/16 21:58

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全國漁民節首度移師離島澎湖舉行，總統蔡英文跨海參加，這也是總統連續第三年參加漁民節慶祝大會，並頒獎表揚全國12位模範漁民，對於漁民每年貢獻台灣經濟900億元感到敬佩，今年受到疫情衝擊，政府也提供紓困補助。

    今在澎湖馬公第三漁港廣場舉行的全國漁民節慶祝系列活動-菊島漁民季，晚間熱鬧開幕，包括得獎模範漁民、優秀漁民與各漁會代表等數百位代表參與盛會，現場氣氛熱絡，一同見證臺灣漁民努力的成果，並廣邀民眾參與活動進一步了解臺灣漁業的進步與推動。

    晚間頒獎晚會總統蔡英文抵澎參加，並為獲獎漁民頒發獎項，肯定漁民們對臺灣漁業的付出，為他們努力打拚的毅力表達敬佩之意，同時政府也落實照顧漁民的責任，今年受到疫情影響衝擊的養殖及漁業等，都有紓困專案。農委會主委陳吉仲也率隊跨海參加漁民節大會，表示今年已補助76億元漁業紓困。

    今年全國漁民節慶祝系列活動即日起至18日，連續三天豐富多元的活動，內容包含教導人們食好魚、魚好食的「食魚闖關趣」，透過破解關卡的方式，認識澎湖重要的傳統捕魚方式，活動也提供限量免費的嚴選正港澎湖漁產小吃如黃金鯧魚塊、酥炸丁香魚、紫菜蝦餅和炒小管等供讓民眾品嘗，活動好吃又好玩！ 另外推出網路互動遊戲，只要上傳與活動現場的合照，分享於「澎湖區漁會（菊島之星）」粉絲專頁的活動貼文，即有機會抽中價值500元禮券，。

    連續3年參加全國漁民節大會的總統蔡英文，頒獎表揚12位全國模範漁民。（記者劉禹慶攝）

    連續3年參加全國漁民節大會的總統蔡英文，頒獎表揚12位全國模範漁民。（記者劉禹慶攝）

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