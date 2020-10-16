現代神農氏 奇人「阿順伯」深山採藥獨居60載

南投信義鄉地利山區「巴庫拉斯」隱士李順，獨居深山採藥60載，人稱「阿順伯」，平常都在深山採藥，以販售藥草為生。（記者劉濱銓攝）

2020/10/16 20:39

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣信義鄉地利村山區「巴庫拉斯」（布農族語，溪谷之意）有位隱士「李順」，人稱「阿順伯」、「現代神農氏」，他隔著溪水與世隔絕獨居60載，沒有電視、網路，出門還得溯溪涉水，陪伴他的只有放山雞、野生動物，還有每天必聽的收音機，如今已80歲，依舊耳聰目明，還知道香港反送中、11月美國大選等。他平常都在深山採藥，以販售藥草為生，最近重陽節將屆，地利村民已有2個月沒見到阿順伯，特地採買物資送給老人家，讓阿順伯相當開心。

出生於1940年的阿順伯，18歲時在林務局位於信義鄉地利村的苗圃工作，便愛上當地山林環境，之後就獨居在此，並未娶妻生子，住在低矮的竹管平房，平時上山採藥、泡酒，年輕時外出都得溯溪涉水，徒步3、4小時才能抵達最近的聚落信義鄉地利村。

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地利村是布農族聚落，豪爽的阿順伯外出採買、補給之餘，都會跟族人把酒言歡，並樂於分享草藥或藥酒，有時族人上山工作，還會順道載阿順伯一程，而阿順伯也會主動給車資，不願給人添麻煩，讓他在部落的人緣非常好。

早年阿順伯因深山獨居採藥而聲名遠播，許多名人不遠千里前來探訪，全盛時期還在門口擺上「週一至週五、夜間不會客」的牌子，當時阿順伯人氣之旺，可見一斑。

隨著阿順伯年紀愈來愈大，鮮少自行走路下山，多半靠附近的巴庫拉斯生態農莊主人「鬍鬚伯」宋賢明幫忙，除了讓阿順伯搭順風車，也協助裝設太陽能板供電，讓老人家夜裡有照明，不用再靠「電土」點燈。

重陽節將屆，地利村的丹大布農生態旅遊協會總幹事全得志，從小就熟識阿順伯，因最近2個月都沒看到人，便主動採買物資前往山區探望，讓阿順伯開心不已，拿出野菜、藥酒熱情招待，希望村民以後常來玩，讓人看見深山隱士熱情好客的一面。

隔溪獨居在南投信義山區的「阿順伯」，沒有電視網路，平時只有收音機相伴。（記者劉濱銓攝）

重陽節將屆，丹大布農生態旅遊協會總幹事全得志涉溪到信義鄉地利村「巴庫拉斯」探往隱士「阿順伯」。（記者劉濱銓攝）

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