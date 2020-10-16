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    失智長輩高捷開畫展 用色彩護記憶

    高雄市失智長者「畫心‧寫憶」創作展於高捷美麗島站地下一樓長廊展出，共展出18幅畫作，透過繪畫延緩失智病情，作品繽紛多彩，令人驚豔。（記者黃旭磊攝）

    高雄市失智長者「畫心‧寫憶」創作展於高捷美麗島站地下一樓長廊展出，共展出18幅畫作，透過繪畫延緩失智病情，作品繽紛多彩，令人驚豔。（記者黃旭磊攝）

    2020/10/16 20:25

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市失智長者展出「畫心‧寫憶」18幅畫作，作品色彩繽紛，透過繪畫延緩失智病情，長輩看到自己作品興奮高喊：「這我畫的香菇啦」。

    創作展16日於高捷美麗島站地下一樓長廊展出，長輩們由台灣全人關懷照護服務協會志工及家人協助，到場看自己作品，春梅媽媽一眼認出畫作，高喊「這我畫的香菇啦」，博得眾人掌聲，也有人認不出來，經由家人協助在畫前留影。

    台灣全人關懷照護服務協會秘書長林英明說，失智不等於失能，此次結合國民健康署委託台灣失智症協會規劃「德曼莎（Dementia）系列活動」，與衛生局共同策展，至於畫作於每週四上午由鄭麗雯老師引導長輩構圖上色。

    經過幾週藝術治療，作品令師長及志工驚豔，長輩們在場用有限字彙及語言分享心情與創作歷程，眾人給予掌聲支持。

    會場區分為「粉彩塗鴨夠炫麗」、「水彩手繪護記憶」、「撕紙拼貼有創意」，展出梅吳、瑪麗、滿玉、春梅、春妹、菊梅、慧敏、金柳、鴻昇、左周、秀麟、秀珍、阿芝、鳳静、素娥、玉合、柯玉、肇新等18人作品。

    衛生局表示，失智症病友藉由繪畫、規律運動及均衡飲食，有效減緩病情，而透過畫作展示也能改變民眾對失智症誤解與歧視，展期即日起至18日，歡迎各界參觀鼓勵。

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