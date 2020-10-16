桃竹苗停灌2期稻 時力黨團籲延長補助申請時間

桃竹苗水情不佳，政府決定1.9萬公頃農田將停灌，立法院時代力量黨團今晚批評，行政機關對於水情管控嚴重失靈，無預警宣布停止灌溉是犧牲農業，並呼籲延長補償申請時間。（記者洪美秀攝）

2020/10/16 21:54

〔記者吳書緯／台北報導〕水情嚴峻，政府決定桃竹苗1.9萬公頃農田將停灌，史上首次二期稻作因缺水停灌；立法院時代力量黨團今晚批評，行政機關對於水情管控嚴重失靈，無預警宣布停止灌溉是犧牲農業，要求相關機關說明決策過程並究責，並籲延長補償申請時間、且應將佃農、租地青農納入補償範圍，以及協助契作農民與加工業者進行協商，降低農民損失。

時力黨團表示，追查行政機關對於水情管控作為時，發現5月28日行政院災害防救辦公室於行政院院會報告「水情現況與展望」時，聲稱氣候異常造成乾旱枯水，已超前部署，指出「經濟部與相關單位共同合作提前應變」、「二期稻作供灌所需用水也可持續穩定供應」，結果5個月後由原先所稱二期稻作用水可穩定供應、到無預警宣布停止灌溉，超前部署及管控作為顯已嚴重失靈。

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此外，時力黨團指出，此次桃竹苗停灌，經濟部與農委會並未對外界說明是否已用盡各式水資源調度手段，以及用水量評估等行政作為，就逕自對外宣布停灌，已請行政機關提出說明，並要求相關機關應盡速對外界詳細說明決策過程及相關作為，呼籲農委會及經濟部，應於對外釐清是否用盡手段前，維持灌溉供水。

時力黨團指，「看天吃飯」雖是農民天命，但此次緊急停止灌溉應可及早因應，如在2期稻作施作前或施作之初就可以跟農民溝通，但直到14日宣布停止灌溉前，各機關並未與農民進行溝通，且數週前對外回應仍以明年第一期稻作是否停灌為討論範疇，突襲式宣布停灌，並將灌溉渠道閘門直接上鎖，導致農民無法適度因應；時力黨團譴責相關機關未盡溝通之責，並追究相關責任。

另外，時力黨團指出，農委會雖說農民不會因此受到損失，並有補償，然而對於契作農田，是否均有於契作合約中載明不可抗力因素之免責條款，以及本次停灌是否得適用免責條款，均有待進一步釐清與討論，農委會應協助契作農民與加工業者進行協商，降低農民損失。

針對此次停灌補償，時力黨團提到，農委會公布將自10月17日至26日接受補償申請，但接獲農民反映申請期間過短，應比照2015年第一期稻作停灌補償受理期間（3月1日至3月31日為止），拉長受理期間為1個月辦理為宜。

至於補償範圍，時力黨團說明，農委會的補償範圍，並未明確將佃農及租地青農納入，而現實上許多租地青農或佃農與地主間是口頭合約，並無實體耕作證明文件，恐將造成佃農及租地青農投入相當耕作成本，卻無法獲得補償，呼籲農委會應重視此農業現況，檢討補償機制、彌補損失。

最後，時力黨團表示，面對56年來的最大乾旱，嚴峻考驗台灣規畫水資源管理的前瞻部署能力，氣候變遷造成氣候不穩定，各相關機關應積極檢討面對，勿讓民生用水、農業用水及工業用水成為彼此競逐對象，對於前瞻基礎建設用於水環境計畫的項目，時力黨團會用最嚴謹的態度持續追蹤及進行審查。

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