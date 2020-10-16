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    4印尼外籍生居檢後確診 教育部：均未曾進入校園

    4印尼境外生居檢後確診，教育部表示均未進入校園。（資料照）

    4印尼境外生居檢後確診，教育部表示均未進入校園。（資料照）

    2020/10/16 19:01

    〔記者林曉雲／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今天臨時記者會宣布有4名印尼境外生在居檢期滿後確診，成為境外生居檢後確診首例。教育部國教署今晚說明，4名印尼高中生入境後，即依教育部入境隔離檢疫程序規定，由校方分別安排至國內4家防疫旅館居家檢疫，在檢疫期滿，且尚未進入校園前，即由衛生單位安排就醫採檢並確診，因這4名確診個案自入境後均未曾進入校園，依規定學校無須停課。

    國教署表示，高級中等以下學校是自今年8月19日起，開放各國家和地區的境外學生入境，於10月15日首度發生4例境外移入之武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例。在匡列接觸者部分，指揮中心已於記者會說明，國教署持續配合指揮中心辦理相關事宜，因該4名確診個案，自入境後均未曾進入校園，依規定學校無須停課。

    有關境外生入境一事，教育部表示，將持續嚴格執行入境隔離檢疫程序，後續也將依中央流行疫情指揮中心入境政策辦理。

    至於是否對境外生全面篩檢？國教署表示，將持續執行指揮中心篩檢規定，落實高級中等以下學生入境後，須於集中檢疫場所或防疫旅館，依規定完成14天居家檢疫；於檢疫期滿後，接受病毒核酸檢驗；俟檢驗結果陰性後，再行入學，以確保校園防疫安全。

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