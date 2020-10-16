轟東家中國時報「請停止踐踏媒體尊嚴」 記者被開除提告獲勝

高院民事庭判陳志東與中時之間的僱傭關係存在。（資料照）

2020/10/16 18:19

〔記者吳政峰／台北報導〕中國時報記者陳志東2017年在網路平台撰文「中國時報請停止踐踏媒體尊嚴」，揭露新聞業配嚴重性，慘遭開除。陳志東不服，提起確認僱傭關係存在訴訟。高等法院日前判決，中時應按月給付陳志東薪資5萬4625元至其復職為止，但可扣掉先前已給付的34萬8225元。中時仍可上訴。

陳志東主張，他原是中時影視生活中心記者，2017年5月3日，卻被調職至編輯中心擔任編輯人員，對其勞動條件不利變更，違反勞基法，他遂於同年5月25日向台北市政府申請勞資爭議調解，未料6月27日調解不成立的隔天，中時就以他連續曠職3日及故意散布不當言論，違反工作規則情節重大為由，將他解僱。

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中時辯稱，因陳志東不聽從主管指示進辦公室開會，為經營管理及培訓多元人力的必要，才會把他調為編輯，並未違反僱傭契約。中時指控，陳志東2017年5月31日到6月2日，連續曠職3天，同年5月18日，又在網路平台撰文「中國時報請停止踐踏媒體尊嚴」，洩漏營業秘密及職務應保守秘密，故終止僱傭契約。

高院認為，中時把陳志東從記者調為編輯，並非經營上之必要；而中時雖指控陳志東曠職3天，但經查電子郵件紀錄，其中2天他均有發稿單給同事，交付工作成果，難認曠職，故中時以他無故曠職3天以上為由解僱，難認合法。

高院指出，陳志東雖然在網路上揭露新聞業配，並附上「中國時報冰山一角之編經新聞結案金額報告」等資料的業配業主、業配金額，但這些資料均在中時群組內傳送，未做任何加密措施，亦未註明內容屬秘密或群組人員應保密，因此，這些資料是否是中時的營業秘密，值得懷疑；再加上中時未舉證因為陳志東的文章而受到何種損害，難認陳有何違反工作規則「情節重大」。

高院表示，陳志東曾多次以電子郵件通知人事主管，請求恢復發稿權，拒絕轉調編輯，中時明知此事，卻未做出任何正式的必要協力，因此，陳志東仍得請領報酬，且沒有補服工作的義務。

高院判決，中時應從解僱當天，即2017年6月3日起，按月給付陳志東薪資5萬4625元，至復職日為止，而陳志東同意，與中時之間的報酬債權，可先扣除已領取的34萬8225元。陳志東部分確定，中時若不服，可提上訴。

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