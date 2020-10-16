102人瑞夫妻加起來剛好200歲 結褵逾80年白頭偕老

新竹縣長楊文科（前排左2）和湖口鄉長林志華（前排左1）探訪102歲的陳雙泉與他98歲太太陳楊緞妹（前排坐者），兩人年紀加起來剛好200歲，結褵80多年，白頭偕老、鶼鰈情深，令人動容！（記者廖雪茹攝）

2020/10/16 18:37

〔記者廖雪茹／新竹報導〕重陽節前，新竹縣長楊文科今天下午前往百歲長輩家中祝賀，其中，獨居新豐鄉103歲人瑞鄧永興，會騎機車外出，還會曲蹲練腿力；湖口鄉102歲的陳雙泉與98歲太太陳楊緞妹兩人年紀加起來剛好200歲，結褵80多年，白頭偕老、鶼鰈情深，令人羨慕！

新竹縣年滿100歲以上長者共計有77位，楊文科偕同社會處長李國祿逐一登門拜訪，昨來到新豐和湖口，議長張鎮榮、新豐鄉長許秋澤及湖口鄉長林志華也到場祝賀。

請繼續往下閱讀...

其中，新豐鄉101歲的廖陳錢妹曾接受模範母親表揚，拍過華山基金會廣告，喜歡種菜，洗澡、吃飯都自己來。同為101歲的邱劉叁妹，早年喜歡練功，曾接受模範老人表揚。103歲的鄧永興平常會自己簡單料理，騎機車外出採購和訪友，經常活動筋骨，每天還會曲蹲練腿力呢！

湖口鄉102歲人瑞陳雙泉與98歲太太陳楊緞妹，結褵80多年感情恩愛，連坐在輔具上都要相依為伴，陳雙泉發現妻子吃不下，還會幫忙餵粥，十分疼愛。陳雙泉一生務農做到80多歲，退休後喜歡和朋友下棋；夫妻倆育有8男4女，四代同堂，令人羨慕。

另外，湖口鄉3101歲張温秋梧育有6女，有6個孫子12孫女，笑容滿面喜歡與人互動。101歲李過身體健康精神好。100歲張陳鳳妹生活起居都可自理。102歲張戴嬌妹還可以爬樓梯、自己洗衣服，喜歡種菜。

重陽節前，新竹縣長楊文科（右2）、議長張鎮榮（左3）和新豐鄉長許秋澤（右1）拜訪103歲人瑞鄧永興（右3），老先生身體健康，會騎機車外出，還會曲蹲練腿力。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法