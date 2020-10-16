為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    華萊士1866年發表的「Formosa」蝴蝶 真實身分曝光

    英國博物學家華萊士單點藍灰蝶1866年發表來自「Formosa」的「Lycaena nisa」（上圖），並以另外2種蝴蝶（中圖、下圖）作為對比。（圖取自國際期刊《Zookeys》）

    英國博物學家華萊士單點藍灰蝶1866年發表來自「Formosa」的「Lycaena nisa」（上圖），並以另外2種蝴蝶（中圖、下圖）作為對比。（圖取自國際期刊《Zookeys》）

    2020/10/16 18:24

    〔即時新聞／綜合報導〕英國博物學家華萊士（Alfred Russel Wallace）在1866年，將1種在台灣「打狗」採集到的蝴蝶物種發表為「Lycaena nisa」，並標註為「Formosa」；154年後，台灣學者徐堉峰發現，這種蝴蝶其實是後來被發表過的「單點藍灰蝶（Famegana alsulus）」，依據慣例，該物種學名必須改為最早被發表的版本，且產地也將從澳洲改為台灣，不過，這種蝴蝶已經在台絕跡88年了。

    據了解，華萊士有「動物地理學之父」之稱，同時是探險家、地理學家、人類學家和生物學，根據《環境資訊中心》報導，在華萊士發表過的物種當中，有1種來自「Formosa」的蝴蝶，被他發表命名為「Lycaena nisa」，並與其他2種蝴蝶作為對比。

    後代學者極力找出當時被華萊士發表的台灣蝴蝶，台師大生科系教授徐堉峰從事鱗翅目研究，經過多次比對，發現這隻華萊士發現的蝴蝶，就是後來又再次被發表的「單點藍灰蝶（Famegana alsulus）」，按照國際慣例，學術界須採用更早發表的學名「Lycaena nisa」，徐堉峰的研究9月發表在國際期刊《Zookeys》

    雖然華萊士發表的「Lycaena nisa」蝴蝶是採集自台灣打狗（高雄），但根據考證，該蝴蝶自1932年就消失在台灣這塊土地上，彰化員林的水源地是該蝴蝶的最後棲息地，學者認為在1866年的南台灣遍布草原，尚未完全開墾，但後來經人為開發後，蝴蝶棲地遭受破壞，使牠完全絕跡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    英最強航空母艦傳將挺進南海！ 王定宇：料想中共煩悶又憤怒
    2020/09/28 22:27

    英最強航空母艦傳將挺進南海！ 王定宇：料想中共煩悶又憤怒
    中國種子狂寄多國！專家質疑覆蓋塗層 栽種恐損農作物
    2020/08/04 00:07

    中國種子狂寄多國！專家質疑覆蓋塗層 栽種恐損農作物

    南山醫務社工獎 6人6團隊獲獎
    各國頻傳中國不明包裹 謝長廷：要有危機意識、提高警覺
    2020/07/29 23:56

    各國頻傳中國不明包裹 謝長廷：要有危機意識、提高警覺
    8月解封 約旦宣布︰台灣列首波開放入境國家名單
    2020/07/22 17:52

    8月解封 約旦宣布︰台灣列首波開放入境國家名單
    故事》【在福爾摩沙旅行】從軍事調查到傳教遊歷，西方旅人筆下的十九世紀臺灣風景
    2020/07/22 12:10

    故事》【在福爾摩沙旅行】從軍事調查到傳教遊歷，西方旅人筆下的十九世紀臺灣風景
    生活今日熱門
    從無人機鏡頭看世界 空拍攝影大獎今年納入武漢肺炎組
    2020/10/15 18:30

    從無人機鏡頭看世界 空拍攝影大獎今年納入武漢肺炎組 影片

    「聽不見 不代表做不到」新北聽障科員獲模範公務員
    2020/10/15 19:12

    「聽不見 不代表做不到」新北聽障科員獲模範公務員

    中市公立殯葬源不足 議員嘆山區民眾竟「死無葬身之地」
    2020/10/15 18:48

    中市公立殯葬源不足 議員嘆山區民眾竟「死無葬身之地」

    高市回收機進駐超商 400支保特瓶換2杯咖啡
    2020/10/15 19:32

    高市回收機進駐超商 400支保特瓶換2杯咖啡

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播