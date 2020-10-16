華萊士1866年發表的「Formosa」蝴蝶 真實身分曝光

英國博物學家華萊士單點藍灰蝶1866年發表來自「Formosa」的「Lycaena nisa」（上圖），並以另外2種蝴蝶（中圖、下圖）作為對比。（圖取自國際期刊《Zookeys》）

2020/10/16 18:24

〔即時新聞／綜合報導〕英國博物學家華萊士（Alfred Russel Wallace）在1866年，將1種在台灣「打狗」採集到的蝴蝶物種發表為「Lycaena nisa」，並標註為「Formosa」；154年後，台灣學者徐堉峰發現，這種蝴蝶其實是後來被發表過的「單點藍灰蝶（Famegana alsulus）」，依據慣例，該物種學名必須改為最早被發表的版本，且產地也將從澳洲改為台灣，不過，這種蝴蝶已經在台絕跡88年了。

據了解，華萊士有「動物地理學之父」之稱，同時是探險家、地理學家、人類學家和生物學，根據《環境資訊中心》報導，在華萊士發表過的物種當中，有1種來自「Formosa」的蝴蝶，被他發表命名為「Lycaena nisa」，並與其他2種蝴蝶作為對比。

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後代學者極力找出當時被華萊士發表的台灣蝴蝶，台師大生科系教授徐堉峰從事鱗翅目研究，經過多次比對，發現這隻華萊士發現的蝴蝶，就是後來又再次被發表的「單點藍灰蝶（Famegana alsulus）」，按照國際慣例，學術界須採用更早發表的學名「Lycaena nisa」，徐堉峰的研究9月發表在國際期刊《Zookeys》。

雖然華萊士發表的「Lycaena nisa」蝴蝶是採集自台灣打狗（高雄），但根據考證，該蝴蝶自1932年就消失在台灣這塊土地上，彰化員林的水源地是該蝴蝶的最後棲息地，學者認為在1866年的南台灣遍布草原，尚未完全開墾，但後來經人為開發後，蝴蝶棲地遭受破壞，使牠完全絕跡。

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