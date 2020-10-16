南投茶博會CP值最高體驗館 100元喝遍各地特等茶

南投世界茶業博覽會黃金品茗館，民眾只要花100元即可自取各茶區特等茶品嘗。（記者張協昇攝）

2020/10/16 16:55

［記者張協昇／南投報導］ 2020南投世界茶業博覽會進入尾聲，其中黃金品茗館，因只要花100元即可以喝遍包括台中市梨山烏龍茶、新北市三峽碧螺春茶、嘉義縣阿里山金萱茶及南投縣鹿谷凍頂烏龍茶等10多種全國各主要茶區每斤數萬元到數十萬不等的茶賽評鑑特等茶，等於喝1口或1杯即回本，堪稱CP值最高的體驗館，自茶博會開幕以來，每天人氣都「強強滾!」。

全國各地主要茶產區，每年都會舉辦茶賽評鑑，評選出第1名特等獎茶，由於特等茶每斤價碼動輒數萬元到數十萬不等，往往比賽結果出爐，即被愛好品茗者訂光，一般民眾很難喝到特等茶，南投世界茶業博覽會因而特別設置黃金品茗館，讓民眾只要花100元即能品嘗特等茶滋味，且一次就能喝遍各地的特等茶。

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今年茶博會黃金品茗館，提供包括台中市梨山烏龍茶、新北市三峽碧螺春茶、嘉義縣阿里山金萱茶、南投縣鹿谷凍頂合作社烏龍茶、魚池農會紅玉18號紅茶、信義鄉農會烏龍茶、南投茶商同業公會翠玉茶、南投縣鬥茶協會鬥茶王等特等茶；另有新竹縣東方美人茶頭等茶、南投市農會新品種茶頭等茶。

南投縣政府農業處表示，黃金品茗館有專業品茶師現場解說每種茶不同特色，體驗民眾可視個人喜好自取茶湯多寡品茗，由於茶博會即將於18日閉幕，且黃金品茗館每場次有人數限制，愛好喝茶民眾要把握機會。

南投世界茶業博覽會黃金品茗館，提供全國各茶區特等茶供民眾品茗。（記者張協昇攝）

南投世界茶業博覽會黃金品茗館，集結全國各主要茶區特等茶。（記者張協昇攝）

南投世界茶業博覽會黃金品茗館品茶師，向民眾解說各種茶特色。（記者張協昇攝））

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