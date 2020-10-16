烏日爭取前瞻經費蓋「全民運動館」 相中文中二預定地

台中市議員吳瓊華爭取在烏日高鐵重劃區的「文中二」預定地興建「全民運動館」，要求市府運動局儘速提計畫爭取經費。（記者陳建志攝）

2020/10/16 16:54

〔記者陳建志／台中報導〕烏日區近年在高鐵重劃區人口持續入住下，人口逐年成長，運動場館等設施卻顯不足，之前地方爭取設置國民運動中心，因人口不足10萬人，條件不符，今年9月體育署公布的前瞻基礎建設計畫的「全民運動館」，人口只要7萬就符合，台中市議員吳瓊華爭取在高鐵重劃區的「文中二」預定地興建，今天到場會勘，要求運動局要儘速規劃爭取中央經費。

市議員吳瓊華說，烏日區近年人口持續成長，但長期缺乏綜合型的運動場館，之前爭取設置國民運動中心，都因人口不足10萬受阻。體育署上月才公告的「全民運動館」人口只要7萬就符合，烏日剛好超過7萬人，加上交通便利，因此爭取在三榮路二段壘球場旁的「文中二」預定地設立「全民運動館」，讓這裡成為烏日的運動園區，且因這是全國競爭型的預算，希望運動局趕緊提計畫爭取中央預算補助。

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運動局長李昱叡說，根據體育署公告的內容，人口超過7萬人就符合設立「全民運動館」的條件，烏日人口確實已符合，目前地方爭取在「文中二」預定地興建，將先發文給教育局，確認是否可提供土地興建，若確認土地沒問題，將進行選址評估，再向中央爭取最多2億元的補助。

教育局國中教育科長李真玲說，文中二預定地面積約3.44公頃，依據多目標與功能使用的規定，最多可提供50％的土地，初步評估可提供1.4公頃的土地，如此一來符合2公頃的設校面積，也可興建「全民運動館」，待收到運動局公文就會正式回覆。

市議員吳瓊華（左2）今天與運動局長李昱叡（左3）等人前往「文中二」預定地會勘，爭取在此設立「全民運動館」。（記者陳建志攝）

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