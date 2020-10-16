台北第一果菜市場工期再加300天 攤商盼過年後再搬遷

台北市議會財建委員今考察第一果菜及魚類批發市場。（記者楊心慧攝）

2020/10/16 15:41

〔記者楊心慧／台北報導〕第一果菜及魚類批發市場改建案今年7月舉行動土典禮，原訂竣工日期為116年9月，但因工程採減項發包，台北市副市長彭振聲上個月15日拍板，含後續擴充工期將再加300天，北市府也要求今年12月西瓜甘蔗區的53攤蔬果攤商要遷入中繼市場，但公會理事長今在財建委員會考察時，批評果菜批發市場主體工程不斷延宕，導致攤商需在過年期間擠在狹小的中繼空間，希望能過年後再搬，否則攤商們生意恐受影響。

第一果菜及魚類批發市場現況雜亂。（記者楊心慧攝）

對此，市場處長陳庭輝表示，若要待過年後再搬遷，初步評估工期恐會再延宕4至5個月、工管費用還會再增加1000多萬，但現在有和新工處討論初步解決想法，攤商先在12月中旬遷移，並將西瓜甘蔗區拆除，舖上PC地板，過年量多時，讓他們回到零批場區原場域繼續營業，並不一定過年要讓他們待在中繼市場，後續這些規劃會再與攤商溝通確認。

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北農員工示範拍賣時的情形。（記者楊心慧攝）

第一果菜及魚類批發市場從1974年啟用營運至今，面臨卸貨場地不足、設備老舊等問題，當地盼改建超過20年，卻未有下文，柯5年多前上任後力拚改建，開工時間卻不斷延宕，後來還爆發漏做環評、追加預算，去年審預算又爆市府採「減項發包」，先讓廠商蓋4分之3，另外4分之1待追加到位再蓋，遭議員痛批變相追加預算，迫使議會未來通過，根本先斬後奏。

台北市議會財建委員今考察第一果菜及魚類批發市場。（記者楊心慧攝）

台北市議會財建委員會今至第一果菜及魚類批發市場進行市政考察，台北市青果公會理事李慶輝表示，對蔬果商來說過年期間相當重要，貨量是全年最多，若在過年前遷移，將對攤商生計造成嚴重影響，動線也會有問題，提出訴求，盼市府考慮待年後再搬遷。

台北市議會財建委員今考察第一果菜及魚類批發市場。（記者楊心慧攝）

議員簡舒培表示，每次當攤商反映時，市府第一個時間就講預算、工期增加，但有時還是要通融，否則攤商生計都斷了，攤商既然有意見，不要拿工期和經費搪塞。議員楊靜宇表示，過年蔬果量大期間，若做兩次搬遷的確對攤商生計造成影響，應和攤商好好溝通。

攤商反映，希望過年後再搬遷，否則生意恐受影響。（記者楊心慧攝）

針對後續擴充工期將再加300天，市場處批發科長高振翔受訪補充說明，因流標2次才會採減項發包，經過討論，農產大樓、漁產大樓都僅蓋到5樓，6樓以上作為後續擴充。

第一果菜及魚類批發市場改建案已開始分區動工。（記者楊心慧攝）

第一果菜及魚類批發市場改建案已開始分區動工。（記者楊心慧攝）

台北市議會財建委員今考察第一果菜及魚類批發市場，現場進行簡報和發表意見。（記者楊心慧攝）

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