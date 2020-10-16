「乞丐媽」施照子獲表揚 曾孫接棒傳承 柯文哲：鼓勵向善精神

台北市長柯文哲（左二）16日出席財團法人愛愛院施照子表揚會，在愛愛院院長施武靖（右二）陪同下，參觀施照子女士使用過的歷史文物。（記者廖振輝攝）

2020/10/16 15:03

〔記者蔡亞樺／台北報導〕繼承亡夫遺志辛勞照顧貧病者超過半世紀的台北市私立愛愛院榮譽院長施照子，被譽為台灣「乞丐媽」，還獲得前總統陳水扁明令褒揚，儘管施照子辭世多年，但其慈善精神不滅，台北市長柯文哲今日再次表揚施照子，由施的兒子施武靖、曾孫施順元代表接受；從小耳濡目染的施順元傳承施照子的行善精神，目前就讀長照科系，未來將打算投身長照產業。

施照子本名清水照子、生於日本京都，爾後遠嫁來台，她的丈夫施前是台灣廣為人知的慈善家，早年在北市萬華區創設收容乞丐的「愛愛寮」，照顧乞丐們的生活起居，施前逝世後，施照子一肩扛起愛愛寮的重擔，後來還歸化為中華民國國籍；愛愛寮曾改名為愛愛院，目前改名為台北市私立愛愛院，還接受北市社會局委託經營北市首家東明住宿長照機構。

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柯文哲致詞表示，施前、施照子夫婦一生不遺餘力行善，愛愛寮於1923年成立，迄今已經97年之久，施照子的善行還曾獲阿扁總統獲頒特別獎表揚，人稱是台灣乞丐之母。

柯文哲提到，目前中央政府的社會福利預算一年超過5千億元，佔全體預算1/4，北市社福支出也達到272億元，他前幾天還跟社會局長開玩笑「你一個社會局管的錢，等於新竹市整年度的全部預算」；他強調社福支出對政府來講是很大支出，需要透過公私協力更有力量，民間力量無窮讓社福做得更好。

柯文哲說，社會還是要鼓勵向善精神，因此學校的品德教育更重要，如何在公私協力在社會教育鼓勵向善精神要好好思考，表揚施照子這類對台灣有貢獻、利己利他的精神，讓北市成為更良善的社會。

今年20歲的施順元正在就讀輔仁大學長照系夜間部，他說，從小跟著爸媽會到位在萬華的愛愛院內玩耍，也因此讓他對長照有興趣，一度有申請到美國大學進修，後來幾經思考，還是決定留在家傳承，畢業之後繼續在長照機構工作。

施順元回憶，印象最深刻是他照顧一名長者，被送上擔架前往醫院急救，看到長者心臟不斷被按壓，很不忍，後來慢慢轉到行政職，比較不用直接接觸到長者，他在高中考取照顧服員的資格，在實習時參訪老人機構發現燈光昏暗、空氣有異味等問題，他目標想讓長者住得舒服，換作是他也不想住在髒亂的環境。

台北市長柯文哲（右）16日出席財團法人愛愛院施照子表揚會，並參觀東明長照機構照護長者的設施。（記者廖振輝攝）

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