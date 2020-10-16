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    南市國民路路面下陷 水利局速補破洞

    南市南區國民路238巷口路面下陷破洞，南市水利局已責成廠商將原本凹陷處修補復原。（記者洪瑞琴翻攝）

    南市南區國民路238巷口路面下陷破洞，南市水利局已責成廠商將原本凹陷處修補復原。（記者洪瑞琴翻攝）

    2020/10/16 14:23

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南區國民路238巷口路面下陷出現破洞，引發居民抱怨憂心，南市水利局表示，今 （16） 日廠商已將原本凹陷處周邊重新挖除回填後舖設瀝青混凝土，並會同里長現場確認，恢復路面平整度。

    南市水利局指出，該工程屬於安平污水下水道系統大同分區分支管網及用戶接管工程，因該處地質較軟弱，管線推進工作井施工時需進行地盤改良，但因地下水位等因素影響，造成地盤改良產生地面破洞及沙湧現象，這種現象不是每處污水工作井立坑皆會發生。

    水利局表示，這次通報事件，經查為廠商回填工作井施工過程未確實，除依契約規定處以廠商及監造罰款外，並要求廠商於工作井地盤改良後，立即巡視鄰近地面有無發生局部淘空情形，若有任何淘空疑慮，應立即鋪設鐵板且進行低強度流動性混凝土回填及路面修復，並責成監造單位確實要求廠商每日落實路面巡查，另外，水利局人員每週也都會主動工程督導，檢查路面修復狀況。

    據了解，14日發生國民路238巷口工作井施工，上午回填、下午就掏空下陷成坑洞，該處下陷坑洞直徑約130公分、深60多公分，下陷後，廠商先用三角錐加圍，15日再回填修復，可是巷口變成只能單向通車、易生交通危險，里民怨聲載道。

    南市南區國民路238巷口路面下陷破洞，南市水利局已責成廠商將原本凹陷處修補復原。（記者洪瑞琴翻攝）

    南市南區國民路238巷口路面下陷破洞，南市水利局已責成廠商將原本凹陷處修補復原。（記者洪瑞琴翻攝）

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