澎湖推動青青社區 興仁清整古宅重現風華

興仁張氏古宅未清整前，是雜草叢生的模樣。（興仁社區發展協會提供）

2020/10/16 13:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今年力推三「青」政策，包括青青草園、青青小徑及青青社區，並鼓勵各社區與規劃師合作展開競賽，其中馬公市興仁社區推出農情覓藝、憶古薪傳-古宅環境改善計畫，由理事長蔡志鍐領軍，進行張氏古宅清整工程。

以蔡進士第聞名的興仁社區，雖然進士第重建之後遊客蜂擁而來，但未延伸至社區各角落，因此興仁社區今年著手於農村生活機能樣態古宅進行環境整理。呈現早期農村生活，營造出古藝小城之社區形象主題，興仁社區是馬公往機場的必經之地，澎 204號縣道橫貫興仁社區，將社區一化分為二，西臨澎 201縣道，聚落大都沿此二線延伸。

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興仁社區土地面積共 2.6720 平方公里。東接烏崁里，西鄰菜園里，北與大城北村相鄰，南臨鐵線里，清朝時屬林投澳，現屬馬公市管轄。以蔡、張、紀、洪、王為主要姓氏，截至今年7月底總人口數計1366人（男:707、女:659）。興仁里舊名雙頭掛，因位於拱北山與獅山之間低窪地，由於村落南北各有一座山掛著而得名，光復後施行地方自治改稱「興仁」，以紀念蔡進士『興人』之意。

此次提案以張氏古宅為主，包括古宅環境清整、盤點清整出之可用物品登錄，以利活化應用、豬舍牛舍清整修復、房舍損壞部分修整、外圍牆面整修、. 留置原有適當之植物，進行修剪或移植、塌落屋頂視安全許可下，部分清除或修整、應用修復之空間展示清整出之農村生活物品。

清整後的張氏古厝，外表煥然一新。（記者劉禹慶攝）

興仁清整古厝，重現早期農村樣態。（記者劉禹慶攝）

早期農村生活用品，古厝整理完畢後會在內部展覽。（記者劉禹慶攝）

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