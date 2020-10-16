「環保蟑螂」隨意燒廢棄物大賺環保財 主嫌收押

不肖環保蟑螂在新竹縣山區任意焚燒廢棄物，新竹地檢署火速偵辦，逮3嫌犯，其中劉姓主嫌聲押獲准。（記者洪美秀翻攝）

2020/10/16 13:22

［記者洪美秀／新竹報導］又見亂倒廢棄物及焚燒廢棄物亂象，新竹檢方獲報指揮警方循線逮獲在新埔、關西交界任意焚燒廢棄物的劉姓等3名嫌犯，向法院聲押，其中劉嫌聲押獲准，其餘2名被告則以1萬、2萬元交保。新竹檢方強調，維護美麗山林人人有責，呼籲業者不要以身試法，心存僥倖，檢方將持續擴大偵辦。

新竹地檢署指出，今年10月8日接獲線報，得知有不肖人士在新竹縣關西地區山區隨意焚燒棄置廢棄物，包括塑膠管、破損玻璃、地磚、廢木材、廢馬桶、廢床墊等各種生活垃圾，立即指揮新竹縣警察局新埔分局偵辦，將劉姓等3名嫌犯拘提到案。

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新竹檢方會同環保局人員前往現勘後，發現劉姓等3名主嫌從今年8月起就以清除、處理、棄置廢棄物為業，並收取各式各樣廢棄物後，載運到主嫌所提供的土地焚燒，嚴重破壞附近空氣品質，以犧牲民眾生活環境方式賺取「環保財」。

檢察官訊後聲請羈押被告劉姓主嫌，經新竹地院裁定獲羈押，其餘2名被告分別予以1萬元及2萬元交保。

新竹地檢署表示，近日新竹縣竹東、新埔及關西等地區屢傳非法焚燒棄置廢棄物事件，嚴重破壞新竹好山好水，檢方已成立檢警環快速反應平台，對於任何企圖挑釁公權力的環保蟑螂，都會即時主動偵辦，期瓦解背後犯罪集團。呼籲全民一起守護良好環境品質，守護台灣美麗山林。

不肖環保蟑螂在新竹縣山區任意焚燒廢棄物，新竹地檢署火速偵辦，逮3嫌犯，其中劉姓主嫌聲押獲准。（記者洪美秀翻攝）

不肖環保蟑螂在新竹縣山區任意焚燒廢棄物，新竹地檢署火速偵辦，逮3嫌犯，其中劉姓主嫌聲押獲准。（記者洪美秀翻攝）

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