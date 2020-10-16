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    循環經濟高峰會 跨部會推「零廢棄、全循環」

    今日環保署、經濟部、農委會共同舉辦「2020臺灣循環經濟高峰會」。（記者羅綺攝）

    今日環保署、經濟部、農委會共同舉辦「2020臺灣循環經濟高峰會」。（記者羅綺攝）

    2020/10/16 13:17

    〔記者羅綺／台北報導〕後疫情時代來臨，各國紛紛推出綠色復甦方案，今日環保署、經濟部、農委會共同舉辦「2020臺灣循環經濟高峰會」，3部會副首長說明國內推動循環產業動靜脈整合的願景及目標，並邀請國內重量級專家學者，就塑膠、營建、農業等議題進行對話。

    環保署副署長沈志修表示，台灣是資源缺乏的國家，需要仰賴國外進口，今年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情席捲全球，因此特別推出「綠色復甦、永續未來」的議題，希望建構台灣的循環經濟，透過產業交流，讓各國了解台灣在循環經濟的努力。

    沈志修指出，循環經濟的最終目標是「零廢棄、全循環」，過去生產製造、消費使用是線性經濟模式，但現在正逐漸轉變循環經濟，從源頭開始減量，在設計時就要考慮回收再利用、考量服務型態等轉變。

    沈志修舉例，網購成為重要的消費管道，台灣每年網購消費金額達2000億元，不容小覷；但網購會產生大量的包裝，因此環保署與網購平台合作，推動循環包裝袋、包裝箱，並結合郵局系統進行回收，讓消費者有更環保的選擇。

    沈志修說，除了源頭減量外，也希望盡量延長商品使用壽命，透過便利系統回收變成再生料使用，並結合產官學讓廢棄物價值提升，例如再製成藝術品。另，環保署也推動塑膠粒再生循環、焚化爐底渣應用於公共工程、建築廢材再生等，讓資源再利用的續化管道更順暢。

    農委會副主委黃金城表示，農委會也是生產者，每年約有500萬噸的剩餘資源，至今為止，有很多正朝向循環利用的方向走；例如將每年10萬噸的魚鱗再製成高價值的膠原蛋白、每年16萬噸的牡蠣殼加工磨成粉、每年6萬公噸甘薯的次級品餵牛等方式。

    經濟部次長曾文生指出，台灣的回收一直做得很好，盼能在這樣的基礎上建立更好的循環系統，產業、消費者在未來產品製造上、商品選擇上，會有更多循環再利用的機會。

    美國在台協會處長酈英傑表示，台美環境保護合作起源於1993年，並透過2014年發起的「國際環境夥伴」計畫（IEP），雙方共同為環境努力。這樣的夥伴關係，為台美創造一個平台，讓雙方能向亞太區域及全世界關心環保議題的國家提供技術援助，並尋求更多合作。

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