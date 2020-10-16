碧螺春、蜜香紅茶還有綠竹筍展售 三峽農會120週年活動25日登場

三峽區農會今於新北市政府慶祝創會120週年。（記者周湘芸攝）

2020/10/16 12:35

［記者周湘芸／新北報導］新北市三峽區農會創會120週年推出系列活動，首場10月25日於三峽國小舉辦「風起雲湧雙甲子-農產品行銷」，規劃50個攤位推廣三峽地區農特產品，另有「食農教育闖關區」、「DIY挑戰區」及「農業推廣教育成果展」等活動。

三峽區農會今於新北市政府慶祝120週年，邀請全市25區農會代表一同寫下願望小卡進行三峽白茶封罐儀式。副市長吳明機出席活動表示，三峽區農會結合在地特色，每年辦理碧螺春、蜜香紅茶評鑑，去年首次舉辦白茶評鑑、成立有機綠竹筍產銷班等，市府推出也開拓小農鮮舖、農民直銷站及新北希望市集等，協助農友打開通路。

請繼續往下閱讀...

農業局長李玟表示，三峽區農會120週年舉辦系列活動，10月25日於三峽國小的「風起雲湧雙甲子-農產品行銷」，供全台百歲農會及三峽區青農與產銷班（符合3章1Q）擺攤展售； 10月25日至31日於三峽歷史文物館及三峽國小舉辦「共存共榮三角湧-三峽區農會雙甲子回顧展」，展示三峽區農會歷史沿革與文物。

另外，10月31日於安坑地區辦理食農教育活動，提供民眾製作披薩、採製茶體驗，報名費300元，即日起可電洽三峽區農會推廣部報名；11月7日「茶鄉走讀」健走活動，限300名額、每人350元，即日起可至三峽區農會網站及大三鶯走路節臉書報名。

三峽區農會理事長林文良表示，三峽區氣候溫和、空氣濕潤涼爽且雨量均勻，適合茶葉種植，包括以特色茶種「青心柑仔」製作的碧螺春綠茶、以不噴藥種植，吸引小綠葉蟬吸吮茶葉製作的「蜜香紅茶」，另有綠竹筍、蜂蜜等產品也廣受喜愛。

新北市三峽區農會創會120週年推出系列活動，展售在地特色農產品。（記者周湘芸攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法