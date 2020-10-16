為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    碧螺春、蜜香紅茶還有綠竹筍展售 三峽農會120週年活動25日登場

    三峽區農會今於新北市政府慶祝創會120週年。（記者周湘芸攝）

    三峽區農會今於新北市政府慶祝創會120週年。（記者周湘芸攝）

    2020/10/16 12:35

    ［記者周湘芸／新北報導］新北市三峽區農會創會120週年推出系列活動，首場10月25日於三峽國小舉辦「風起雲湧雙甲子-農產品行銷」，規劃50個攤位推廣三峽地區農特產品，另有「食農教育闖關區」、「DIY挑戰區」及「農業推廣教育成果展」等活動。

    三峽區農會今於新北市政府慶祝120週年，邀請全市25區農會代表一同寫下願望小卡進行三峽白茶封罐儀式。副市長吳明機出席活動表示，三峽區農會結合在地特色，每年辦理碧螺春、蜜香紅茶評鑑，去年首次舉辦白茶評鑑、成立有機綠竹筍產銷班等，市府推出也開拓小農鮮舖、農民直銷站及新北希望市集等，協助農友打開通路。

    農業局長李玟表示，三峽區農會120週年舉辦系列活動，10月25日於三峽國小的「風起雲湧雙甲子-農產品行銷」，供全台百歲農會及三峽區青農與產銷班（符合3章1Q）擺攤展售； 10月25日至31日於三峽歷史文物館及三峽國小舉辦「共存共榮三角湧-三峽區農會雙甲子回顧展」，展示三峽區農會歷史沿革與文物。

    另外，10月31日於安坑地區辦理食農教育活動，提供民眾製作披薩、採製茶體驗，報名費300元，即日起可電洽三峽區農會推廣部報名；11月7日「茶鄉走讀」健走活動，限300名額、每人350元，即日起可至三峽區農會網站及大三鶯走路節臉書報名。

    三峽區農會理事長林文良表示，三峽區氣候溫和、空氣濕潤涼爽且雨量均勻，適合茶葉種植，包括以特色茶種「青心柑仔」製作的碧螺春綠茶、以不噴藥種植，吸引小綠葉蟬吸吮茶葉製作的「蜜香紅茶」，另有綠竹筍、蜂蜜等產品也廣受喜愛。

    新北市三峽區農會創會120週年推出系列活動，展售在地特色農產品。（記者周湘芸攝）

    新北市三峽區農會創會120週年推出系列活動，展售在地特色農產品。（記者周湘芸攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    全台最老農會三峽農會 8/15、8/16展售會可嚐碧螺春千層蛋糕
    2020/08/10 17:16

    全台最老農會三峽農會 8/15、8/16展售會可嚐碧螺春千層蛋糕
    整合成功！三峽農會新巨頭 獲全票當選
    2017/03/09 16:20

    整合成功！三峽農會新巨頭 獲全票當選

    實價資料揭露 大直新豪宅叩關200萬
    三峽農會才爆賄選 恐嚇代表候選人3煞也落網
    2017/03/04 14:23

    三峽農會才爆賄選 恐嚇代表候選人3煞也落網
    理事長參選人涉買票綁樁 三峽農會遭搜索
    2017/03/01 17:06

    理事長參選人涉買票綁樁 三峽農會遭搜索
    生活今日熱門
    從無人機鏡頭看世界 空拍攝影大獎今年納入武漢肺炎組
    2020/10/15 18:30

    從無人機鏡頭看世界 空拍攝影大獎今年納入武漢肺炎組 影片

    桃竹苗停灌 陳吉仲：每公頃農地補償12萬元以上
    2020/10/15 15:57

    桃竹苗停灌 陳吉仲：每公頃農地補償12萬元以上 影片

    北埔五指山「灶下生活節」 首辦灶神盃全國廚藝大賽
    2020/10/15 14:20

    北埔五指山「灶下生活節」 首辦灶神盃全國廚藝大賽 影片

    龜王「閃電腿」 差點流浪進高速公路
    2020/10/15 13:57

    龜王「閃電腿」 差點流浪進高速公路

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播