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    首頁　>　生活

    彰市東郊伏流水日供1萬噸 水情吃緊幫大忙

    水情吃緊，水公司在烏溪與貓羅溪匯流處開發伏流水，去年10月完工啟用，每天供應彰化市東郊1萬噸水源，有9600戶受惠。（水公司第11區管理處提供）

    水情吃緊，水公司在烏溪與貓羅溪匯流處開發伏流水，去年10月完工啟用，每天供應彰化市東郊1萬噸水源，有9600戶受惠。（水公司第11區管理處提供）

    2020/10/16 11:06

    〔記者湯世名／彰化報導〕水情吃緊，伏流水成為自來水公司供應各縣市民生及工業用水的最佳利器，其中彰化縣因自有水源不足，水公司第11區管理處在烏溪與貓羅溪匯流處開發伏流水，去年10月完工啟用，每天供應彰化市東郊1萬噸水源，有9600戶受惠，水公司表示，目前施工中的鳥嘴潭人工湖在2014年完工啟用後，即可供應彰化地區每日21萬噸水源，大幅改善彰化供水問題。

    水公司第11區管理處長曾良琳指出，彰化縣因為沒有水庫，也沒有地面水，11區的自有水源都來自地下水，因此在烏溪與貓羅溪匯流處開發「伏流水」，顧名思義，伏流水即是潛伏在河床下方的淺層地下水，河水在經過天然砂層過濾後，水質相當好，而且水層深度淺，回補速度快，不會有地層下陷問題。

    水公司繼2017年設置第一口伏流水井供應4000噸水源後，2019年在烏溪與貓羅溪匯流處設置第二口伏流水井供應1萬噸水源，第一口井即作為預備井，由第二口井擔負起每日供應彰化市東郊9600戶的重任。未來預計開發第三口伏流水井，設置地點預計在烏溪與省道台74線附近，完工後每天可供應1.5萬噸水源。

    不過最重要的還是目前施工中的鳥嘴潭人工湖，曾良琳強調，未來鳥嘴潭人工湖在2014年完工啟用後，即可供應彰化地區每日21萬噸水源，大幅改善彰化供水問題，並把第二口伏流水井作為預備井，以因應人工湖在枯水期的水源不足問題。

    水情吃緊，水公司在烏溪與貓羅溪匯流處開發伏流水，每天供應彰化市東郊1萬噸水源，有9600戶受惠。（水公司第11區管理處提供）

    水情吃緊，水公司在烏溪與貓羅溪匯流處開發伏流水，每天供應彰化市東郊1萬噸水源，有9600戶受惠。（水公司第11區管理處提供）

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